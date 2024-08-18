快訊

控大選違法申報916萬、做假民調 鍾小平明早告發柯文哲、黃珊珊

雨彈炸南部...明雨勢最大又逢大潮 熱帶性低氣壓形成「對台影響曝」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子登山跌倒骨折求援 消防員用捲式擔架搬運下山脫險

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

郭姓男子和2名友人今天相約前往新北市瑞芳區南子吝步道健行時，郭男因跌倒左腳骨折，友人向消防局求援。消防人員到場後，用捲式擔架郭男並搬運下山，送醫後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天近午接獲報案，2男1女前往南子吝步道登山健行途中，60多歲郭男跌倒後，左腳骨折，意識清醒，但無法再行走。

消防局出動瑞芳中隊和瑞芳、九份分隊，共5車22人前往救援，約1小時候找到郭男，檢傷發現左小腿骨折，用捲式擔架固定後，花了1個多小時搬回回到登山口，由救護車將他送醫，化險為夷。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾從事登山等戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。如果不幸發生意外情況，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援迅速到位。

郭姓男子今天在新北市瑞芳區南子吝步道跌倒，造成左腳骨折，消防人員前往救援，用捲式擔架搬運下山後，送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今天在新北市瑞芳區南子吝步道跌倒，造成左腳骨折，消防人員前往救援，用捲式擔架搬運下山後，送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今天在新北市瑞芳區南子吝步道跌倒，造成左腳骨折，消防人員前往救援，用捲式擔架搬運下山後，送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今天在新北市瑞芳區南子吝步道跌倒，造成左腳骨折，消防人員前往救援，用捲式擔架搬運下山後，送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝

救護車 瑞芳 骨折

延伸閱讀

登山健行安全更有保障 南市最高峰大凍山今裝設AED

新竹市消防局自動心肺復甦機 5成已逾耐用年限

三重惡火翁喪火窟 屋內堆滿資收物 影響逃生動線

三重民宅竄惡火 67歲翁逃生不及命喪火窟

相關新聞

酒測值0.14毫克…三重公車自撞分隔島 司機：前晚有喝酒、出車前酒測值為零

新北市一輛三重客運今天下午載客行經新北市蘆洲區集賢路269巷口，突然往左偏移自撞中央分個島，車內一名乘客輕傷送醫無大礙。...

影／好扯！吊車經逢甲商圈逆向衝撞對車 寶獅被撞一家四口嚇壞

台中市陳姓男子在今天下午駕駛吊車行經逢甲商圈時，因不明原因，突然切到對向車道後，撞上一輛寶獅的休旅車，造成休旅車車門毀損...

鶯歌過彎失控「自撞橋頭」 男大生墜六米橋底…幸運僅輕傷

張姓男大生今天傍晚打完球騎車回家，途經新北市鶯歌區大湖路失控自撞橋頭，當場墜落六米高橋底。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視...

財務糾紛釀禍…高雄私人神壇遭縱火燒死1人 消防曝2樓完好關鍵原因

吳姓男子因向陳姓女子追討2萬元債務未果，11日深夜朝陳女位於高市王公路透天私人神壇涉點鞭炮縱火，當時李姓女屋主及其兒子和...

男撿回收太髒家人勸不聽 反控妻兒家暴獨居 今命喪火窟

新北市三重區葉姓男子今天凌晨命喪火窟，據悉，葉姓男子生前多次不理會家人勸說撿拾回收環境要乾淨，甚至還報警反控家人家暴，導...

三重公車司機突自撞中央分隔島 車內一乘客輕傷

新北市一輛三重客運今天下午載客行經新北市蘆洲區集賢路269巷口，疑因司機突然頭暈，整輛公車往左偏移自撞中央分個島，造成車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。