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男子登山跌倒骨折求援 消防員用捲式擔架搬運下山脫險
郭姓男子和2名友人今天相約前往新北市瑞芳區南子吝步道健行時，郭男因跌倒左腳骨折，友人向消防局求援。消防人員到場後，用捲式擔架郭男並搬運下山，送醫後脫險。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天近午接獲報案，2男1女前往南子吝步道登山健行途中，60多歲郭男跌倒後，左腳骨折，意識清醒，但無法再行走。
消防局出動瑞芳中隊和瑞芳、九份分隊，共5車22人前往救援，約1小時候找到郭男，檢傷發現左小腿骨折，用捲式擔架固定後，花了1個多小時搬回回到登山口，由救護車將他送醫，化險為夷。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾從事登山等戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。如果不幸發生意外情況，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援迅速到位。
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