男子登山跌倒骨折求援 消防員用捲式擔架搬運下山脫險

郭姓男子和2名友人今天相約前往新北市瑞芳區南子吝步道健行時，郭男因跌倒左腳骨折，友人向消防局求援。消防人員到場後，用捲式擔架郭男並搬運下山，送醫後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天近午接獲報案，2男1女前往南子吝步道登山健行途中，60多歲郭男跌倒後，左腳骨折，意識清醒，但無法再行走。

消防局出動瑞芳中隊和瑞芳、九份分隊，共5車22人前往救援，約1小時候找到郭男，檢傷發現左小腿骨折，用捲式擔架固定後，花了1個多小時搬回回到登山口，由救護車將他送醫，化險為夷。