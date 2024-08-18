反映現實又幽默！彰檢中元節推出「詐欺退散符咒」 提醒民眾勿受騙

詐騙集團成員就像惡鬼一樣，害慘民眾，彰化地檢署在中元節推出系列趣味詐欺退散符咒梗圖，如ATM解除分期失敗符、求職拍個資鏡頭模糊符、名人投資廣告點不進符等，讓人會心一笑，也歡迎民眾轉傳梗圖符咒，提醒民眾勿受騙。

彰化地檢署今天發表鬼月打詐符咒梗圖，盼加深民眾印象，達到預防詐騙，讓更多民眾辨識詐欺的危害，希望退散詐欺符咒就像守護民眾財產安全的一道護身符。

這些詐欺退散符咒梗圖都是根據詐騙集團最常使用的手法來設計成宣傳符咒，例如近來最常見的冒用名人在臉書刊登投資廣告，邀民眾進line群組，號稱可以免費教民眾投資，彰檢就發出「名人投資廣告點不進符」，還提醒「上網時纏在手指使用」；還有「求職借貸帳戶寄不出符」，詐騙集團也會利用民眾求職時，騙取求職者提供帳戶，有民眾為了賺取微薄報酬，冒險提供帳戶，不僅淪為詐團共犯，甚至後續得面對受害民眾求償，得不償失。

還有「網戀都遇正緣符」，幽默的要民眾與網友聊天時記得浮貼額頭使用，因為詐騙集團會貼帥哥美女照行詐，最常使用國外軍官、醫生等職業行詐，甚至花上數月噓寒問暖，讓受騙者被打動，以為遇到真命天子，再騙走受害者的錢。還設計打詐大使「歐熊」化身Q版道士，提醒民眾辨識各種詐欺類型，隨時提高警覺。

彰化地檢署檢察長張曉雯表示，打詐不是口號，為嚴懲詐欺犯罪，彰檢結合司法警察機關，強力偵辦詐欺、毒品犯罪、掃蕩黑道幫派集團，溯源追查詐欺共犯，今年5月底至6月中查獲的詐欺案就有31人、羈押5人，並查獲人頭帳戶171個、查扣131萬多元，也設立「打詐反毒碼上Go」專區，加強宣傳防詐，希望民眾不要輕信犯罪集團，淪為詐欺集團幫凶。