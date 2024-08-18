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影／好扯！吊車經逢甲商圈逆向衝撞對車 寶獅被撞一家四口嚇壞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在今天下午駕駛吊車行經逢甲商圈時，因不明原因，突然切到對向車道後，撞上一輛寶獅的休旅車，造成休旅車車門毀損，車內吳男一家四口因飛來橫禍而嚇壞，幸好人無恙，陳辯稱，當時前方車輛緊急煞車，才會切到對向車道，不過該處是雙黃線，警方將依法告發，肇因由交大事故組調查。

經查，陳姓男子（39歲）今天下午5時許，駕駛吊車沿西屯區福星路行使，行經案發地點時，陳突然切到對向車道，當時駕駛寶獅休旅車的吳姓男子（45歲）閃避不及，車門被撞毀，幸好車內一家四口無恙。

警方獲報到場調查，兩名駕駛都無酒精濃度，陳男辯稱，當時前方車輛煞車，他才會向左閃避，開到對向車道，全案警詢後，由交大事故組釐清肇事原因。

台中市吳姓男子今天下午駕駛休旅車行經逢甲商圈時，被違規逆向的吊車撞上，車門毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子今天下午駕駛休旅車行經逢甲商圈時，被違規逆向的吊車撞上，車門毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子今天下午駕駛休旅車行經逢甲商圈時，被違規逆向的吊車撞上，車門毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子今天下午駕駛休旅車行經逢甲商圈時，被違規逆向的吊車撞上，車門毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子今天下午駕駛休旅車行經逢甲商圈時，被違規逆向的吊車撞上，車門毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子今天下午駕駛休旅車行經逢甲商圈時，被違規逆向的吊車撞上，車門毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子今天下午駕駛休旅車行經逢甲商圈時，被違規逆向的吊車撞上，車門毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子今天下午駕駛休旅車行經逢甲商圈時，被違規逆向的吊車撞上，車門毀損。記者陳宏睿／翻攝

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