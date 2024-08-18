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女屋主回南部奔喪 他翻牆爬窗偷走1克拉鑽戒、15萬元現金及外幣
劉姓慣竊日前闖進台北市內湖區一處社區，偷走蔡姓女屋主的1克拉鑽戒和現金外幣，得手約40萬元。內湖警方今凌晨查獲在巷弄逗留的劉男，他說現金拿去儲值網路遊戲，鑽戒則交給朋友，被依加重竊盜罪嫌送辦。
蔡姓女子日前報案稱，回南部奔喪，8月12日回家發現遭小偷，被竊現金、外幣約15萬元，還有1枚1克拉鑽戒，總損失40萬元。
內湖警方調閱監視器，另訪查附近鄰居，查出34歲有毒品及竊盜前科劉姓男子涉有重嫌；劉男居無定所行蹤不定，警方連日埋伏，今凌晨2時許在民權東路六段90巷底拘提到案。
警方追查，劉男求學時期曾到此社區，得知為公寓式樓中樓格局，8月10日爬牆進入社區，將監視器轉向，隔數小時後再爬到2樓推開窗戶進屋搜刮財物；劉男稱，現金都用來儲值網路遊戲花光，鑽戒交給朋友銷贓。
警方依加重竊盜罪將劉男移送士林地檢署，並追銷贓的竊盜共犯。警方也提醒民眾注意居家安全，出入寓所隨手緊閉大門；有居家安全及防竊資訊等需求，可向警方申請治安風水師到府專業評估。
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