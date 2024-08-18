太魯閣號撞石頭受損！13歲少年認「搞軌」 因好玩在鐵軌上排石頭

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聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台鐵402列次太魯閣號昨天行駛到花蓮東里到東竹間，疑似撞擊到石塊，造成輔助排障器受損。圖／台鐵提供
台鐵402列次太魯閣號昨天行駛到花蓮東里到東竹間，疑似撞擊到石塊，造成輔助排障器受損。圖／台鐵提供

台鐵402車次太魯閣號昨天上午9時35分，行經花蓮南區東里東竹間時疑撞到石頭，車頭前方輔助排障器歪斜，列車延誤約27分鐘後才恢復正常通行。由於該處並非落石路段，鐵路警察局花蓮分局追查後，發現是年約13歲少年在軌道上排石，今天通知少年及家長到案，全案以少年事件處理法函送少年法庭。

台鐵公司表示，樹林開往知本的402次太魯閣號，昨天上午9時13分從玉里站發車，9時35分行經東里到東竹間（K94+400處），疑似撞到足球大小的石頭。

司機員下車查看，發現車頭前方的輔助排障器因撞擊歪斜，現場停留9分鐘後，以慢速行駛，9時56分抵達富里站，增延18分鐘後恢復正常行駛到台東車站，再詳細檢查列車。後續4516次至現場察看，沒有發現其他路線障礙，鐵警調閱監視器調查。

警方調查發現，是一名住在附近的少年在軌道上偷偷排石頭，造成列車撞擊；今天通知少年到案，少年坦承好玩在鐵軌上排石頭，不知道該行為有危險性，沒想到鬧這麼大，家長承諾會好好管教，台鐵公司可能會向家長求償，全案函送少年法庭。

台鐵公司呼籲，在鐵軌上排石或放置異物屬違法行為，並危害行車安全，萬不可取。如有類似行為經查獲，將移送法辦，絕不寬縱。

台鐵 太魯閣 花蓮

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