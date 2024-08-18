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酒測值0.14毫克…三重公車自撞分隔島 司機：前晚有喝酒、出車前酒測值為零

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一輛三重客運今天下午載客行經新北市蘆洲區集賢路269巷口，突然往左偏移自撞中央分個島，車內一名乘客輕傷送醫無大礙。司機酒測值0.14毫克，司機稱是前一晚喝酒，肇因待查。

據了解，張姓男子（43歲）是三重客運811公車司機，今天下午近1時許，開公車載著6名乘客，一路沿新北市蘆洲區集賢路往北方向直行，途中行經集賢路269巷口，公車突然失控往左偏移，當場衝撞中央分個島，還撞斷路樹、標誌及道路反射鏡，造成車內余姓女乘客（68歲）腰部閃到，送醫無大礙。

警方到場對張男實施酒測，酒測值0.14毫克，張男辯稱駕，前一天晚上有喝酒，今天上班出車前有酒測，但酒測值為零，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子今天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子今天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子今天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子今天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子今天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子今天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子今天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子今天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子今天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子今天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝

公車 自撞 車禍 酒測

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