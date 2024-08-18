財務糾紛釀禍…高雄私人神壇遭縱火燒死1人 消防曝2樓完好關鍵原因

吳姓男子因向陳姓女子追討2萬元債務未果，11日深夜朝陳女位於高市王公路透天私人神壇涉點鞭炮縱火，當時李姓女屋主及其兒子和姪子因嗆傷被送醫，在3樓的屋主姪女的李姓男友不幸燒成焦屍；救火的林園消防分隊在官網教導防火觀念，揭露當時1樓神壇與3樓的隔間幾乎完全燒毀，但2樓後方房間內卻完好無損，甚至連煙燻痕跡都沒有，關鍵在於「關門」。

高市林園消防分隊指出，這起火警疑似因財務糾紛而遭縱火，分隊還原救火當時情景，指當晚火速趕抵王公路3樓透天厝的火警現場，發現有2位民眾趴在陽台呼救，最後成功將3位居民救下，但仍不幸造成了1人死亡的悲劇。

林園分隊藉這起遭人為縱火火警，分析起火原因，以提醒民眾防火觀念；分隊指出火災現場是林園常見的住宅式宮廟，亦即神明廳（宮廟）與一般透天住宅併設的情形，為了方便民眾參拜供奉，一樓鐵捲門大多為半開放式狀態，難免給了歹徒可趁之機。

「住宅用火災警報器發揮初期效果」，林園分隊說，災後訪查受救民眾，得知當晚10時曾於3樓房間聽到疑似爆炸聲響後，隨即聽到住警器響起，下樓查看才發現神壇周圍起火，遂跑上樓通知另外3位住民避難，成功發揮初期預警功能。

對於火勢蔓延狀況，分隊分析是「輕隔間裝潢」所致，因過去建築裝潢習慣，透天厝落成後再以輕隔間、木板、鋁門窗再區分房間，或者以輕鋼架鋪天花板產生空隙，但火災時這些材質幾乎沒有阻擋火煙的功能。

當火煙隨著樓梯自一樓蔓延到二、三樓，所到之處均為火災的燃料，火災成長越快，火煙就越大，會造成，身處家中的人越危險，因此確保家中的防火區劃是否完整就顯得特別重要，平時也應盡量減少家中的雜物堆積、避免阻礙逃生通道。

「見火就逃，濃煙關門」，林園分隊並指出，這起火災發生後的隔天一早回去實際勘查火災現場，發現該屋1樓神壇與3樓的隔間幾乎完全燒毀，但2樓後方的房間內卻完好無損，甚至連煙燻的痕跡都沒有，造成這個差異的關鍵就是「關門」。

林園分隊表示，唯有將門確實關好，才能有效的杜絕火煙在門外，不只能減緩火煙流入、也能延長我們的在房間內的待救時間。