快訊

財務糾紛釀禍…高雄私人神壇遭縱火燒死1人 消防曝2樓完好關鍵原因

太魯閣號撞大石頭受損…竟是少年軌道排石釀禍 台鐵：已送少年法庭

景氣對策信號紅燈進場 台股驚人報酬率曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

財務糾紛釀禍…高雄私人神壇遭縱火燒死1人 消防曝2樓完好關鍵原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子因向陳姓女子追討2萬元債務未果，11日深夜朝陳女位於高市王公路透天私人神壇涉點鞭炮縱火，當時李姓女屋主及其兒子和姪子因嗆傷被送醫，在3樓的屋主姪女的李姓男友不幸燒成焦屍；救火的林園消防分隊在官網教導防火觀念，揭露當時1樓神壇與3樓的隔間幾乎完全燒毀，但2樓後方房間內卻完好無損，甚至連煙燻痕跡都沒有，關鍵在於「關門」。

高市林園消防分隊指出，這起火警疑似因財務糾紛而遭縱火，分隊還原救火當時情景，指當晚火速趕抵王公路3樓透天厝的火警現場，發現有2位民眾趴在陽台呼救，最後成功將3位居民救下，但仍不幸造成了1人死亡的悲劇。

林園分隊藉這起遭人為縱火火警，分析起火原因，以提醒民眾防火觀念；分隊指出火災現場是林園常見的住宅式宮廟，亦即神明廳（宮廟）與一般透天住宅併設的情形，為了方便民眾參拜供奉，一樓鐵捲門大多為半開放式狀態，難免給了歹徒可趁之機。

「住宅用火災警報器發揮初期效果」，林園分隊說，災後訪查受救民眾，得知當晚10時曾於3樓房間聽到疑似爆炸聲響後，隨即聽到住警器響起，下樓查看才發現神壇周圍起火，遂跑上樓通知另外3位住民避難，成功發揮初期預警功能。

對於火勢蔓延狀況，分隊分析是「輕隔間裝潢」所致，因過去建築裝潢習慣，透天厝落成後再以輕隔間、木板、鋁門窗再區分房間，或者以輕鋼架鋪天花板產生空隙，但火災時這些材質幾乎沒有阻擋火煙的功能。

當火煙隨著樓梯自一樓蔓延到二、三樓，所到之處均為火災的燃料，火災成長越快，火煙就越大，會造成，身處家中的人越危險，因此確保家中的防火區劃是否完整就顯得特別重要，平時也應盡量減少家中的雜物堆積、避免阻礙逃生通道。

「見火就逃，濃煙關門」，林園分隊並指出，這起火災發生後的隔天一早回去實際勘查火災現場，發現該屋1樓神壇與3樓的隔間幾乎完全燒毀，但2樓後方的房間內卻完好無損，甚至連煙燻的痕跡都沒有，造成這個差異的關鍵就是「關門」。

林園分隊表示，唯有將門確實關好，才能有效的杜絕火煙在門外，不只能減緩火煙流入、也能延長我們的在房間內的待救時間。

高市林園區王公路8月11日深夜一處透天私人神壇涉遭人點鞭炮縱火，造成1死3傷慘劇；圖為消防員在現場搶救畫面。圖／取自高雄市林園消防分隊臉書粉絲團
高市林園區王公路8月11日深夜一處透天私人神壇涉遭人點鞭炮縱火，造成1死3傷慘劇；圖為消防員在現場搶救畫面。圖／取自高雄市林園消防分隊臉書粉絲團
高市林園區王公路8月11日深夜一處透天私人神壇涉遭人點鞭炮縱火，1樓神壇與3樓的隔間幾乎完全燒毀，2樓房間卻完好如初，消防員指關鍵在於「關門」。圖／取自高雄市林園消防分隊臉書粉絲團
高市林園區王公路8月11日深夜一處透天私人神壇涉遭人點鞭炮縱火，1樓神壇與3樓的隔間幾乎完全燒毀，2樓房間卻完好如初，消防員指關鍵在於「關門」。圖／取自高雄市林園消防分隊臉書粉絲團
高市林園區王公路8月11日深夜一處透天私人神壇涉遭人點鞭炮縱火，1樓神壇幾乎完全燒毀。圖／取自高雄市林園消防分隊臉書粉絲團
高市林園區王公路8月11日深夜一處透天私人神壇涉遭人點鞭炮縱火，1樓神壇幾乎完全燒毀。圖／取自高雄市林園消防分隊臉書粉絲團
高市林園區王公路8月11日深夜一處透天私人神壇涉遭人點鞭炮縱火，造成1死3傷慘劇；圖為消防員在現場搶救畫面。圖／取自高雄市林園消防分隊臉書粉絲團
高市林園區王公路8月11日深夜一處透天私人神壇涉遭人點鞭炮縱火，造成1死3傷慘劇；圖為消防員在現場搶救畫面。圖／取自高雄市林園消防分隊臉書粉絲團

房間 火災 災後 縱火 透天厝

延伸閱讀

三重惡火翁喪火窟 屋內堆滿資收物 影響逃生動線

僅200粉絲數不如別人…他恐嚇動漫祭縱火 北市刑大火速逮人

高雄私人神壇遭縱火 屋主姪女男友成焦屍 犯嫌動機曝光

台南男子暗夜住處疑縱火反鎖 警消滅火破門強制送醫

相關新聞

酒測值0.14毫克…三重公車自撞分隔島 司機：前晚有喝酒、出車前酒測值為零

新北市一輛三重客運今天下午載客行經新北市蘆洲區集賢路269巷口，突然往左偏移自撞中央分個島，車內一名乘客輕傷送醫無大礙。...

三重公車司機突自撞中央分隔島 車內一乘客輕傷

新北市一輛三重客運今天下午載客行經新北市蘆洲區集賢路269巷口，疑因司機突然頭暈，整輛公車往左偏移自撞中央分個島，造成車...

男撿回收太髒家人勸不聽 反控妻兒家暴獨居 今命喪火窟

新北市三重區葉姓男子今天凌晨命喪火窟，據悉，葉姓男子生前多次不理會家人勸說撿拾回收環境要乾淨，甚至還報警反控家人家暴，導...

財務糾紛釀禍…高雄私人神壇遭縱火燒死1人 消防曝2樓完好關鍵原因

吳姓男子因向陳姓女子追討2萬元債務未果，11日深夜朝陳女位於高市王公路透天私人神壇涉點鞭炮縱火，當時李姓女屋主及其兒子和...

直播邀下注石頭「切開翡翠光澤」賭輸贏？ 男匯款被詐4萬7

詐騙管道及手法不斷翻新，近年開始透過抖音直播，最近更出現假博弈，直播邀民眾對石頭下注，謊稱若切開石頭具翡翠光澤可獲高額獎...

北市工人偷自己工地電纜線 哀喊：要幫小孩繳學費

朱姓男子是工地工人，因不滿老闆積欠工資不發，突發奇想，把自己正在施工的電纜線逕自拿走變賣，老闆發現異狀報警，隔天他「依樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。