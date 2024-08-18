聽新聞
test
0:00 / 0:00
直播邀下注石頭「切開翡翠光澤」賭輸贏？ 男匯款被詐4萬7
詐騙管道及手法不斷翻新，近年開始透過抖音直播，最近更出現假博弈，直播邀民眾對石頭下注，謊稱若切開石頭具翡翠光澤可獲高額獎金，吳姓男子匯款下注被騙4萬7千元。
警方調查，從事機械工30歲吳姓男子本月中瀏覽抖音直播，發現邀民眾對石頭下注，下注金額視石頭尺寸不定，若切開石頭具綠色翡翠光澤賭贏，反之輸錢。
吳留言下注，依指示加入客服「莎莎」LINE，下注5顆石頭，網路匯款5筆共4萬7千元至對方指定帳戶；直播主切開石頭，吳賭贏兩顆獎金分別680萬及600萬元，依指示提供4個帳戶收款，對方未匯款，稱須補上賭金尾款6萬7千元，他驚覺受騙。
另外，有抖音直播玉石買賣投資，宣稱低價買進高價賣出，保證獲利，少量出金後斷絕聯繫，50歲周姓女子網路轉帳投資，發現直播時段越來越不固定，後來關閉直播，也聯繫不上客服，損失180萬元。
刑事局說，詐騙集團透過直播假投資、假博弈，詐騙特徵包括標榜低風險高獲利，成立時間短，提供不明網址或邀請加入LINE群組，以繳交手續費、稅金等拒絕出金，民眾應提高警覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言