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三重公車司機突自撞中央分隔島 車內一乘客輕傷
新北市一輛三重客運今天下午載客行經新北市蘆洲區集賢路269巷口，疑因司機突然頭暈，整輛公車往左偏移自撞中央分個島，造成車內一名乘客輕傷送醫無大礙。司機沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，張姓男子（43歲）是三重客運811公車司機，今天下午近1時許，張男開公車車上載運6名乘客，沿著新北市蘆洲區集賢路直行，途中行經集賢路269巷口，張男突然頭暈失控人車往左邊移，當場衝撞中央分個島撞斷路樹，造成車內余姓女乘客（68歲）腰部閃到送醫無大礙。
事故現場未波及其他路過人車，張男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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