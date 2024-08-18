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北市工人偷自己工地電纜線 哀喊：要幫小孩繳學費
朱姓男子是工地工人，因不滿老闆積欠工資不發，突發奇想，把自己正在施工的電纜線逕自拿走變賣，老闆發現異狀報警，隔天他「依樣畫葫蘆」，用相同手法行竊，被埋伏警力逮個正著，依竊盜罪送辦。
文山一木柵派出所上周接獲報案，文山區興隆社會住宅工地負責人稱工地電纜線遭人偷走，經調閱監視器畫面，發現是工人朱男（46歲）所為，員警研判他還會再下手，請承包商幫忙注意，並派員配合埋伏，果然隔天凌晨7點多看到他又「熟門熟路」偷走電纜線，立刻攔下逮人。
朱男警詢時稱，上一個老闆積欠他工資約6萬多元，沒錢急著要幫小孩繳學費，因為承包商介紹他到新工地，他認為是老闆是同一個「沒想這麼多，先拿到錢最重要」，才下手行竊，得手約20公斤、300公尺的電纜線全都變賣得手4000元，警詢後被依竊盜罪現行犯移送法辦。
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