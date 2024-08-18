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男子穿救生衣防滑鞋在海面漂流 疑採集失足落水死亡
何姓男子今天近午被人發現穿著救生衣、防滑鞋，被海浪沖上東北角澳底漁港造船廠旁的岸際，被救上岸時已無呼吸心跳。消防人員到場急救並送醫，醫師宣告不治，何男落水和死亡原因，由警方調查。
新北市瑞芳警分局上午11點多接獲民眾報案，有人溺水，並在澳底造船廠旁距海岸約2公尺處漂流。分局通報消防局「119」救災救護指揮中心，並派員前往現場處理。
消防隊員趕抵時，將何男拉上岸際時，發現他已無呼吸心跳，送往澳底醫療救護中心搶救仍告不。
警、消從何男穿著救生衣，腳穿防滑鞋研判，他可能是在附近岸際採集海洋生物時，不慎落海溺水，並被海流沖到近岸水域。警方將調閱周邊監視器及詢問家屬，查明落水地點及原因，並報檢基隆地檢署檢察官相驗，釐清死因。
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