男撿回收太髒家人勸不聽 反控妻兒家暴獨居 今命喪火窟
新北市三重區葉姓男子今天凌晨命喪火窟，據悉，葉姓男子生前多次不理會家人勸說撿拾回收環境要乾淨，甚至還報警反控家人家暴，導致妻兒另避他處居住，獨留葉一人居住三重，沒想到，今天凌晨一場惡火，葉逃生不及命喪火窟。
據了解，葉姓男子（67歲）與妻育有兩女一子，葉因情緒較為固執易怒，不時因撿拾資源回收與人發生爭執而告人。葉因撿拾回收將家中一二樓堆滿，家人多次勸他要保持屋內環境乾淨，但葉有所堅持不予理會。
兩年前葉與家人再因撿拾回收導致環境髒亂而所爭論，葉報警反控被家人家暴，這讓葉妻與其兒女相當無奈，只好選擇另住他處，獨留葉一人居住在新北市三重區重新路三段這棟兩層樓住宅。
今天凌晨1時許，葉姓男子在三重住處2樓睡覺，因不明原因竄出大量火煙，由於屋內堆疊不少資源回收物，導致火勢一發不可收拾，本來就行動不便需持助行器的葉姓男子來不及逃出受困火場。
新北市消防局獲報出動各式搶救車輛33車、消防員68人趕抵布水線灌救，火勢於1時23分撲滅，消防員殘火處理，於二樓臥房床上發現一動也不動的葉姓男子，已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。初估燃燒面積約10平方公尺。
今天上午警方通知葉的家人到醫院指認，家人面無表情情緒相對平和，面對葉死因沒有疑義，警方鑑識人員、消防火調人員重回現場勘驗，現場未有外力介入跡象，至於確切死因，有待下午檢警相驗後釐清。
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