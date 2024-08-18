毒駕男高速逆向車禍身亡 挨撞騎士反被判刑3月

南投黃姓男子開車毒駕超速疾駛，疑逆向要繞過前方機車時，雙方發生碰撞，黃男隨後衝撞路旁民宅傷重不治；潘姓女騎士稱她騎車欲跨越雙黃線迴轉，但未打方向燈。南投地院認為，潘女與黃男之死有因果關係，以過失致死罪判刑3個月。

判決書指出，黃男去年5月7日施用海洛因和安非他命後開車上路，於限速40公里的埔里隆生路，以時速110公里疾駛，嚴重超速，行駛期間疑發現前方有機車，想超車便跨越雙黃線逆向行駛於對向車道，不料，雙方卻仍發生碰撞。

黃男擦撞機車後失控，連人帶車衝向路旁民宅，且因撞擊力道猛烈，造成胸腹壁鈍傷、血胸等傷害，緊急送醫後仍因創傷性休克，傷重不治；騎車與黃男車輛碰撞的潘姓婦人則無大礙，留待現場與前往處理事故的警方說明車禍狀況。

潘婦在警方還在了解事故情形時，當場向警方自首，後續向檢警說明，她當時想直接跨過雙黃線回家，沒打方向燈，但有看對向沒有來車，就靠左行駛，隨後發現其後方有車高速逼近，往左閃躲想要讓他先過，但對方還是撞到她機車的車尾。

潘姓女騎士因此被檢方依過失致死罪嫌起訴，但潘女覺得冤枉，並主張該起死亡事故係因黃男高速毒駕、跨越分向限制線逆向行駛等違規行為所導致，所以她就算向左閃避，仍無法避免兩車碰撞，就本案而言，欠缺因果關係，她也無過失。

南投地院法官認為，雙黃線禁止跨越且不得迴轉，車輛要變換車道也須打方向燈，但潘婦未盡顯示左轉燈號的注意義務，若有預先示警及提醒，黃男可提前確認潘婦行車動向，便有迴避結果的可能，但潘女疏於履行，與黃男之死有因果關係。

而黃男雖高速毒駕速且逆向行駛，但事故發生前，黃男也曾閃車後又返回行車道，未喪失相當控制力，推斷事發逆向要繞過潘婦機車，潘婦因仍有過失責任，依過失致死罪判處有期徒刑3月；另，雙方未談成和解，無法依潘婦請求諭知緩刑。