租屋詐騙盛行 臉書社團美屋租金甜甜價 先付看屋訂金攏是假
李姓女子日前急著租屋，透過臉書地方性社團見出租者po出一處大樓的套房美照，佯稱「看屋需先支付訂金」，要求李女匯款1萬1千元；李女至銀行匯款時，銀行行員發現轉帳原因為「租屋詐騙」隨即通報警方，士林警分局蘭雅派出所員警到場，成功攔阻詐騙。
警方指出，蘭雅派出所警員許晉銘日前執勤時接獲銀行通報「租屋詐騙」，李姓女子因在士林區打工上班急著租屋，在臉書社團上發現租屋資訊，認為屋況精美且租金為甜甜價，上當準備臨櫃匯款，警方到場檢視李女和出租者對話紀錄，出租者佯稱「看屋需先支付訂金」，要求李女先匯款「看屋訂金」，屋主確認無誤後才有機會看屋，直言這是典型租屋詐騙手法。
臉書社團的租屋訊息為，士林後港區一處大樓套房，租金1萬1500元，出租者主打尋找優質房客，愛惜屋，格局為1房1廳1衛1陽，坪數10.75坪，電費依台電計算，垃圾集中袋丟，可養寵物，租屋補助，隨時入住等「有興趣私訊房東戴上po文圖片」。
許員委婉向李女解說，這是近期常見「租屋詐騙手法」，並搜尋相關新聞案例供李女參考，李女驚覺受騙，立即封鎖詐團聯繫方式，感謝警方及時勸阻。
士林分局呼籲，租屋詐騙常見手法為，詐騙者以假帳號在臉書的地方性社團內po文，誘騙急需租屋的民眾，租屋族在簽約前及看屋前，千萬不要輕易交付金錢，同時需確認對方是否確實為房屋所有者。另，租金顯然不合理的租屋訊息，更需再三確認，以防止被詐騙。如遇到可疑的情況，可以撥打一六五反詐騙諮詢專線查證，或直接報警求助。
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