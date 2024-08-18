快訊

比嬰兒潮世代罹癌率高3倍 新研究揭這2世代更可能患17種癌症

00919預估這季配息0.72元！ 存股哥：從過往來看不會配比上次0.7還低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北上訪友與兒爆激烈爭吵 婦人酒後不慎墜4公尺高河床

聯合報／ 記者黃子騰／台北即時報導

新北市汐止區水源路與南興路口今天凌晨發生墜橋意外。51歲洪姓婦人凌晨12時許酒後行經南興路時，疑因與兒子在電話中吵架，洪婦一時情緒激動不慎跌落路旁駁坎墜落到4公尺深的河床。消防人員獲報到場立即展開搶救，將墜落河床意識不清的洪婦救起，所幸送醫後已無大礙。

據了解，51歲的洪姓婦人與18歲女兒一同自南部北上，至新北市汐止區訪友聚餐，聚餐結束後洪婦與女兒一同離開，行經水源路與南興路口時，洪婦疑因與兒子在電話中發生爭吵，洪婦疑因酒後情緒激動，一時不慎跌落路旁駁坎，墜落在4公尺深的河床上。

汐止警方與救護人員到場，發現洪女倒臥在河床中意識不清，所幸被救起後生命跡象穩定並無大礙，後續由女兒陳女陪同前往汐止國泰醫院，洪婦墜橋確切原因仍待警方調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

救護人員攀下河床救援墜落的洪姓婦人。記者黃子騰／翻攝
救護人員攀下河床救援墜落的洪姓婦人。記者黃子騰／翻攝
救護人員將洪婦抬上擔架送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員將洪婦抬上擔架送醫。記者黃子騰／翻攝

汐止

延伸閱讀

前汐止市長黃建清圖利罪發監 因病遭拒收監

婦人想乘涼...竟在濁水溪河床迷失方向 友人找不到急報案

汐止兒童消防夏令營好精彩 學童體驗7級強震、射水

太可惡！汐止多隻貓咪遭殘忍虐殺丟路邊 警方動保處緊急追緝

相關新聞

模範計程車司機！載客發現「關鍵字」 報警活逮詐團車手

新竹縣一名計程車司機，發現載送的男子形跡可疑，不但戴口罩、背包包，還疑似在跟被害人討論關於面交、取款等可疑關鍵字，於是不...

男撿回收太髒家人勸不聽 反控妻兒家暴獨居 今命喪火窟

新北市三重區葉姓男子今天凌晨命喪火窟，據悉，葉姓男子生前多次不理會家人勸說撿拾回收環境要乾淨，甚至還報警反控家人家暴，導...

毒駕男高速逆向車禍身亡 挨撞騎士反被判刑3月

南投黃姓男子開車毒駕超速疾駛，疑逆向要繞過前方機車時，雙方發生碰撞，黃男隨後衝撞路旁民宅傷重不治；潘姓女騎士稱她騎車欲跨...

租屋詐騙盛行 臉書社團美屋租金甜甜價 先付看屋訂金攏是假

李姓女子日前急著租屋，透過臉書地方性社團見出租者po出一處大樓的套房美照，佯稱「看屋需先支付訂金」，要求李女匯款1萬1千...

汐止妙齡女開BMW突失控 猛撞變電箱還波及檳榔攤

新北市汐止區康寧街今天上午發生車輛衝撞檳榔攤意外。20歲陳姓女子上午9時許駕駛BMW轎車行經時，車輛不明原因失控直衝路旁...

北上訪友與兒爆激烈爭吵 婦人酒後不慎墜4公尺高河床

新北市汐止區水源路與南興路口今天凌晨發生墜橋意外。51歲洪姓婦人凌晨12時許酒後行經南興路時，疑因與兒子在電話中吵架，洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。