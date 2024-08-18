聽新聞
test
0:00 / 0:00
北上訪友與兒爆激烈爭吵 婦人酒後不慎墜4公尺高河床
新北市汐止區水源路與南興路口今天凌晨發生墜橋意外。51歲洪姓婦人凌晨12時許酒後行經南興路時，疑因與兒子在電話中吵架，洪婦一時情緒激動不慎跌落路旁駁坎墜落到4公尺深的河床。消防人員獲報到場立即展開搶救，將墜落河床意識不清的洪婦救起，所幸送醫後已無大礙。
據了解，51歲的洪姓婦人與18歲女兒一同自南部北上，至新北市汐止區訪友聚餐，聚餐結束後洪婦與女兒一同離開，行經水源路與南興路口時，洪婦疑因與兒子在電話中發生爭吵，洪婦疑因酒後情緒激動，一時不慎跌落路旁駁坎，墜落在4公尺深的河床上。
汐止警方與救護人員到場，發現洪女倒臥在河床中意識不清，所幸被救起後生命跡象穩定並無大礙，後續由女兒陳女陪同前往汐止國泰醫院，洪婦墜橋確切原因仍待警方調查。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言