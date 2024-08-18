北上訪友與兒爆激烈爭吵 婦人酒後不慎墜4公尺高河床

新北市汐止區水源路與南興路口今天凌晨發生墜橋意外。51歲洪姓婦人凌晨12時許酒後行經南興路時，疑因與兒子在電話中吵架，洪婦一時情緒激動不慎跌落路旁駁坎墜落到4公尺深的河床。消防人員獲報到場立即展開搶救，將墜落河床意識不清的洪婦救起，所幸送醫後已無大礙。

據了解，51歲的洪姓婦人與18歲女兒一同自南部北上，至新北市汐止區訪友聚餐，聚餐結束後洪婦與女兒一同離開，行經水源路與南興路口時，洪婦疑因與兒子在電話中發生爭吵，洪婦疑因酒後情緒激動，一時不慎跌落路旁駁坎，墜落在4公尺深的河床上。

汐止警方與救護人員到場，發現洪女倒臥在河床中意識不清，所幸被救起後生命跡象穩定並無大礙，後續由女兒陳女陪同前往汐止國泰醫院，洪婦墜橋確切原因仍待警方調查。