提升救援量能 台南市特搜隊通過國家重型搜救認證
台南市消防局搜救隊到消防署竹山訓練中心參加國家搜救隊伍認證，展開36小時不間斷救援作業，今天順利取得國家重型搜救隊伍資格，大大提升國際人道救援量能。
特種搜救隊國家認證共分二階段評核，第一階段為書面資料實地審核，審查搜救隊成員資格、裝備器材、訓練紀錄等各式書面文件；第二階段為36小時不間斷測驗，針對搜救隊五大功能編組管理、搜索、救援、醫療及後勤等進行地震災害搶救模擬情境檢測。
第二階段還包括行動基地搭建、ASR評估搜索、倒塌建築物破壞、繩索救援、後勤支援、醫療救治等項目，以確認各項專業救災技能是否達標。
台南市消防局搜救隊由隊長楊子濬率奇美醫院醫師林毅、陳怡婕、護理師陳瑩純、台南市立安南醫院陸乃甄等4名護理師、台南市結構工程技師公會技師張清泉、彭光聰、台南市土木技師公會技師邱文杰、謝建億、俞玉珊、獸醫師張榮良、領犬員梁華容、葉泰宏及義勇消防特搜中隊長吳宗憲等18名義消共同組隊，一共動員警消82名、義消18名、領犬員2名、土木及結構技師4名、醫護人員9名，總計115人從本月16日到18日參加認證。
消防局長李明峯說，重型搜救隊伍編組包括管理、搜索、救援、後勤及醫療五大分組，且要具備自給自足連續7天24小時的能力，並能執行倒塌或失效的重型鋼筋建築破壞、切割等作為，這次取得重型搜救隊伍認證，是對搜救隊成員的肯定，將持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力。
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