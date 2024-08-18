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模範計程車司機！載客發現「關鍵字」 報警活逮詐團車手

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣一名計程車司機，發現載送的男子形跡可疑，不但戴口罩、背包包，還疑似在跟被害人討論關於面交、取款等可疑關鍵字，於是不動深色，將人載到目的地後立即報警。警方獲報後，根據司機提供的特徵到場現地跟監，果然發現有被害人將一袋錢交予該名男子，見時機成熟立刻蜂擁而上，將該名男子逮捕，並依詐欺現行犯送辦。

橫山警分局芎林分駐所上周二（13日）接獲計程車司機報案，表示疑似載到詐騙集團車手。警方根據司機所提供的情資，掌握該名男子的特徵與交付地點，立即編排便衣警力於可疑地點巡邏，果然發現一名戴口罩、身背背包的可疑男子，在現場左顧右盼，形跡可疑。警方佯裝路人在現場等待埋伏，果然不久後，就有被害人將一袋錢交予該名男子，警方見狀立即上前當場逮捕。

據了解，這次受害的被害人在7月上旬加入臉書投資社團，誤信詐騙話術，以為能夠短期簡單投資獲利，期間已持續交付歹徒數十萬元，這次差點又交付給詐騙集團40萬元款項，幸虧有計程車司機想起警方的防詐宣導，機警發覺異狀，即刻通知警方，才能保住民眾的辛苦錢。

警方呼籲，現在臉書、LINE及IG等社群媒體發達，常有不肖人士利用社群平台散播假投資資訊，若有陌生人或陌生社團主動聯繫，民眾應立即撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所查證，避免受騙上當。

警方根據司機所提供的情資，當場逮捕詐騙集團車手。圖／警方提供
警方根據司機所提供的情資，當場逮捕詐騙集團車手。圖／警方提供
這次受害的被害人在7月上旬加入臉書投資社團，誤信詐騙話術，以為能夠短期簡單投資獲利，期間已持續交付歹徒數十萬元，這次差點又交付給詐騙集團40萬元款項。圖／警方提供
這次受害的被害人在7月上旬加入臉書投資社團，誤信詐騙話術，以為能夠短期簡單投資獲利，期間已持續交付歹徒數十萬元，這次差點又交付給詐騙集團40萬元款項。圖／警方提供

社群媒體 計程車司機 詐騙集團

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