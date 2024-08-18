高雄2男為搶付酒錢當街翻臉起口角 女警單槍匹馬搞定

陳姓男子和胡姓男子今天上午從高雄市和平一路某酒吧歡聚後離開，雙方為搶付帳竟翻臉起口角，當街發生拉扯，適轄區分局派一名女警在酒吧前執行守望勤務，女警見狀趨前告誡約制，限雙方離開，否則將帶回派出所管束，雙方才悻然離去。

網路社群「社會事新聞影音」群組今貼出一則影片，地點在苓雅區和平一路酒吧前，只見兩名男子當街起口角，其中一名女子一度拉住男子，欲將男子勸走，但男子不聽，仍對站在街頭的男子怒罵，後出現一名女警在現場警戒。

轄區苓雅警分局指出，由於該處酒吧是轄區易滋事場所，警方安排固定守望勤務，當時女警見2名男子在路旁有口角糾紛，趨前勸阻並約制，警方提供影片，女警當下曾出言要求雙方「大家都離開，不然把你們兩個帶回派出所管束」。