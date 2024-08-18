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高雄2男為搶付酒錢當街翻臉起口角 女警單槍匹馬搞定

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子和胡姓男子今天上午從高雄市和平一路某酒吧歡聚後離開，雙方為搶付帳竟翻臉起口角，當街發生拉扯，適轄區分局派一名女警在酒吧前執行守望勤務，女警見狀趨前告誡約制，限雙方離開，否則將帶回派出所管束，雙方才悻然離去。

網路社群「社會事新聞影音」群組今貼出一則影片，地點在苓雅區和平一路酒吧前，只見兩名男子當街起口角，其中一名女子一度拉住男子，欲將男子勸走，但男子不聽，仍對站在街頭的男子怒罵，後出現一名女警在現場警戒。

轄區苓雅警分局指出，由於該處酒吧是轄區易滋事場所，警方安排固定守望勤務，當時女警見2名男子在路旁有口角糾紛，趨前勸阻並約制，警方提供影片，女警當下曾出言要求雙方「大家都離開，不然把你們兩個帶回派出所管束」。

警方指，經瞭解，陳姓男子（28歲）和胡姓男子（27歲）為熟識好友，在餐廳消費後離開時，因搶著付費產生口角，現場並無打架情事，女警抄錄資料後，讓雙方搭車離去。

高雄市兩名男子今天上午從高雄市和平一路某酒吧歡聚後離開，雙方為搶付帳竟翻臉起口角，在附近守望的女警見狀趨前告誡。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市兩名男子今天上午從高雄市和平一路某酒吧歡聚後離開，雙方為搶付帳竟翻臉起口角，在附近守望的女警見狀趨前告誡。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市兩名男子今天上午從高雄市和平一路某酒吧歡聚後離開，雙方為搶付帳竟翻臉起口角，在附近守望的女警見狀趨前告誡。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市兩名男子今天上午從高雄市和平一路某酒吧歡聚後離開，雙方為搶付帳竟翻臉起口角，在附近守望的女警見狀趨前告誡。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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