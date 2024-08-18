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新竹市消防局自動心肺復甦機 5成已逾耐用年限

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市10個消防分隊2015年起陸續接獲民間捐贈自動心肺復甦機，成為全台第一個將一線出勤救護車全面配置自動心肺復甦機的消防局。不過根據審計部資料指出，截至去年底止，自動心肺復甦機有超過5成已逾耐用年限。新竹市消防局表示，今年7月底已接獲民間捐贈及消防署配發更新一代心肺復甦機計5台，9月底也有5台即將到貨。

自動心肺復甦機主要用於無呼吸、無心跳OHCA（到院前心肺功能停止）患者身上，按壓速率每分鐘102次，按壓深度5到5.6公分，救護工作面對無生命徵象的OHCA患者，要做的急救處置很多，遇到老舊公寓搬運患者時，要維持連續按壓更是困難，因自動心肺復甦機組裝快速，可馬上取代人工按壓，讓消防員可以進行其他救護行為，讓病患有更高的機率活下來，是救護工作上的好幫手。

不過根據審計部資料指出，另外截至去年底止，新竹市自動心肺復甦機計有19台，配置各分隊1台至3台不等，惟超過5成（11台）已逾耐用年限，有待妥適評估緊急救護器耗材運用及設備屆齡汰換規畫，妥為籌編年度預算或租用，以穩定供應緊急救護案件所需等情事，並函請消防局研謀改善。

新竹市消防局指出，截至去年底新竹市共有19台自動心肺復甦機，雖其中有11台已逾年限，但因消防局同仁皆珍惜使用並妥善保養，且隨時更新電池以延續器材堪用率，效能皆維持良好，救護現場仍能完善運作。

新竹市消防局表示，已積極爭取外部資源，截至今年7月底已接獲民間捐贈及內政部消防署配發更新一代心肺復甦機計5台，9月底前尚有5台將到貨，合計10台新品，也會配發給各分隊更替使用，器材均維持於最佳狀態，且數量逐漸增加。

根據審計部資料指出，截至去年底止，新竹市消防局自動心肺復甦機有超過5成已逾耐用年限，消防局表示，9月底前共合計有10台新品到貨。圖／新竹市政府提供
根據審計部資料指出，截至去年底止，新竹市消防局自動心肺復甦機有超過5成已逾耐用年限，消防局表示，9月底前共合計有10台新品到貨。圖／新竹市政府提供
自動心肺復甦機組裝快速，可馬上取代人工按壓，讓消防員可以進行其他救護行為，讓病患有更高的機率活下來，是救護工作上的好幫手。圖／新竹市政府提供
自動心肺復甦機組裝快速，可馬上取代人工按壓，讓消防員可以進行其他救護行為，讓病患有更高的機率活下來，是救護工作上的好幫手。圖／新竹市政府提供

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