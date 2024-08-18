曾學習門派科儀！蘆竹警中元祭祀 27歲警化身道士主持

今為中元節，桃園市蘆竹警分局昨提前舉辦中元普渡祭拜儀式，蘆竹分局長林鼎泰率警察同仁遵循傳統古禮，備妥豐盛的祭品齊聚門口，祈求地方安康。其中特別的是，儀式中的「道士」由分局行政組的呂承叡擔任，他平時喜歡傳統文化，當警察前曾參與地方上大小祭祀場合，因此利用豐富經驗，協助主持祭典。

蘆竹警分局指出，昨舉行祭拜儀式中最畫龍點睛的部分為「道士」引導，「道士」是祭祝傳統中，無論是神明崇拜、祖先祭祀或是婚嫁喪葬方面不可或缺的一角，剛好分局行政組警員呂承叡，平時相當喜歡傳統文化，因此這次由他擔任祭拜儀式中的道士，協助主持祭典事宜。

呂承叡現年27歲，警專34期畢業，從小喜歡傳統音樂的他，長大後經由朋友介紹進而到道士壇學習多種門派科儀及後場，曾在桃園市景福宮、五福宮及慈護宮等大型祭祀典禮幫忙，這次蘆竹警分局中原祭拜儀式沒有舉辦科儀，呂承叡便在祭祀時協助念祝禱詞，讓儀式順利進行。