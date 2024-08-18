快訊

第二屆500碗／全台小吃入榜數公布 台北101間得主最多、台南62間上榜奪亞軍

怕膽固醇不吃蛋黃？這2項才是危險分子：促使肝臟合成更多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾學習門派科儀！蘆竹警中元祭祀 27歲警化身道士主持

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

今為中元節，桃園市蘆竹警分局昨提前舉辦中元普渡祭拜儀式，蘆竹分局長林鼎泰率警察同仁遵循傳統古禮，備妥豐盛的祭品齊聚門口，祈求地方安康。其中特別的是，儀式中的「道士」由分局行政組的呂承叡擔任，他平時喜歡傳統文化，當警察前曾參與地方上大小祭祀場合，因此利用豐富經驗，協助主持祭典。

蘆竹警分局指出，昨舉行祭拜儀式中最畫龍點睛的部分為「道士」引導，「道士」是祭祝傳統中，無論是神明崇拜、祖先祭祀或是婚嫁喪葬方面不可或缺的一角，剛好分局行政組警員呂承叡，平時相當喜歡傳統文化，因此這次由他擔任祭拜儀式中的道士，協助主持祭典事宜。

呂承叡現年27歲，警專34期畢業，從小喜歡傳統音樂的他，長大後經由朋友介紹進而到道士壇學習多種門派科儀及後場，曾在桃園市景福宮、五福宮及慈護宮等大型祭祀典禮幫忙，這次蘆竹警分局中原祭拜儀式沒有舉辦科儀，呂承叡便在祭祀時協助念祝禱詞，讓儀式順利進行。

蘆竹分局長林鼎泰表示，此次蘆竹分局「慶讚中元勝會」是依傳統古禮展現分局對各界眾生的尊重，更體現了警察對各界的關懷與責任，祭拜儀式中警察同仁以虔誠恭敬之心，祭拜天地鬼神，同時緬懷先人，並共祝地方安定繁榮，透過普渡儀式祈願所有及其家人平安吉祥，更盼轄區治安良好、交通順暢、民眾出入平安。

桃園市蘆竹警分局昨舉辦中元普渡祭拜儀式，蘆竹分局長林鼎泰率警察同仁遵循傳統古禮，備妥豐盛的祭品齊聚門口，祈求地方安康。圖／警方提供
桃園市蘆竹警分局昨舉辦中元普渡祭拜儀式，蘆竹分局長林鼎泰率警察同仁遵循傳統古禮，備妥豐盛的祭品齊聚門口，祈求地方安康。圖／警方提供
蘆竹警分局期盼透過普渡儀式祈願所有及其家人平安吉祥，轄區治安良好、交通順暢、民眾出入平安。圖／警方提供
蘆竹警分局期盼透過普渡儀式祈願所有及其家人平安吉祥，轄區治安良好、交通順暢、民眾出入平安。圖／警方提供
祭拜儀式中蘆竹警察同仁以虔誠恭敬之心，祭拜天地鬼神，同時緬懷先人，並共祝地方安定繁榮。圖／警方提供
祭拜儀式中蘆竹警察同仁以虔誠恭敬之心，祭拜天地鬼神，同時緬懷先人，並共祝地方安定繁榮。圖／警方提供
蘆竹警分局行政組警員呂承叡現年27歲，因為喜歡傳統音樂文化，過去曾到道士壇學習多種門派科儀及後場，這次儀式由他擔任道士主持進行。圖／警方提供
蘆竹警分局行政組警員呂承叡現年27歲，因為喜歡傳統音樂文化，過去曾到道士壇學習多種門派科儀及後場，這次儀式由他擔任道士主持進行。圖／警方提供

傳統文化 桃園 警察

延伸閱讀

今天中元節拜地官大帝「補財庫」祭祀SOP看這邊

高雄大港閱冰登場 陳其邁化身總司令帶民眾逐攤閱冰

板橋車站設12家庇護工場中秋展售會 蔡尚樺化身最佳銷售員

中元普度入鄉從眾隨俗 避免兩態度招來不祥

相關新聞

高雄柴山沙灘驚見男屍嚇壞遊客 死者身分曝光

高雄柴山大自然土雞城停車場下方沙灘，昨天下午5時許有遊客通報有人在珊瑚礁岩上動彈不得，警消獲報後到場，確認為一具男性屍體...

BMW掛假牌19天內又被攔 男子三度被逮哀嘆「不敢了」

桃園48歲許姓男子今天清晨駕著白色BMW外出上班，卻因引擎發出低沉噪音引起巡邏員警注意，一路尾隨正要攔查，許男竟在路口紅...

卡拉Ok女員工倒北屯商辦前人行道 疑爬安全梯墜10樓亡

台中市北屯區文心路四段一棟商辦大樓在昨天深夜11時許，傳出有女子倒臥在一樓人行道，消防局到場時，該女子已無生命跡象，送醫...

模範計程車司機！載客發現「關鍵字」 報警活逮詐團車手

新竹縣一名計程車司機，發現載送的男子形跡可疑，不但戴口罩、背包包，還疑似在跟被害人討論關於面交、取款等可疑關鍵字，於是不...

高雄2男為搶付酒錢當街翻臉起口角 女警單槍匹馬搞定

陳姓男子和胡姓男子今天上午從高雄市和平一路某酒吧歡聚後離開，雙方為搶付帳竟翻臉起口角，當街發生拉扯，適轄區分局派一名女警...

新竹市消防局自動心肺復甦機 5成已逾耐用年限

新竹市10個消防分隊2015年起陸續接獲民間捐贈自動心肺復甦機，成為全台第一個將一線出勤救護車全面配置自動心肺復甦機的消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。