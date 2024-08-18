影／台中水房助博弈網出入金 一筆抽35元洗錢2億落網

台中市陳姓男子等人今年初在西屯區大樓成立洗錢水房，協助博弈網站入出金，每筆收取35元手續費，短短經營1個月期間，已洗錢超過2.16億元，第二警分局獲報後，循線將陳等8人緝捕到案，檢方以涉賭博、洗錢等罪嫌疑重大，命陳以20萬元交保，檢方近日偵結，依賭博等罪，起訴陳等8人。

第二警分局在今年初獲報，陳姓男子（34歲）夥同共犯在西屯區住宅大樓成立洗錢水房，協助博弈網站入出金，分局成立專案小組後，在今年3月初收網，帶回陳等涉案8人（6男2女），查扣電腦8台、手機15支、監視器及隨身碟等犯罪工具，清查陳從今年2月至3月被查獲為止，已協助博弈網站洗錢超過2億元。

經查，陳男透過網路徵才招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並租用2個公司帳戶層層轉帳躲避查緝，每筆可抽35元的水錢，牟取不法利益。