詐團騙高雄婦225萬 以為還有250萬可拿車手數鈔被逮

高雄市53歲王姓婦人6月加入投資群組，深信分析師有診股神器，可保證短時間獲利，陸續面交225萬元，因要提領紅利時，對方藉故拖延起疑報警，王和警方計誘車手出面取250萬元假鈔，警方在林姓車手正要數鈔時，將他逮捕。

三民二警分局覺民派出所8月12日上午10時許接獲王姓女子（53歲）報案，稱6月在臉書看到投資廣告，加入line群組，分析師聲稱團隊開發出診股神器，可自動篩選出保證獲利的股票，短時間內快速賺取價差，讓她信以為真加入投資。

王女指，對方後來慫恿她下載App「格林」後，陸續提款面交車手共計225萬元，後欲提領APP內的獲利時，對方卻藉故拖延，並聲稱需繳納保證金才能出金，她始驚覺遭詐騙。

分局獲報後立即組專案小組追查，協請王配合佯裝交付保證金250萬元，並與對方相約前天中午12時50 分許在三民區大豐二路面交。

警方前往現場埋伏，見林姓車手（29歲）出面取款，和被害人清點裝在袋內的假鈔時，立即趨前逮捕，並當場查扣手機、識別證、台中到高雄高鐵票、收據等證物。