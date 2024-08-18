高雄柴山沙灘驚見男屍嚇壞遊客 死者身分曝光
高雄柴山大自然土雞城停車場下方沙灘，昨天下午5時許有遊客通報有人在珊瑚礁岩上動彈不得，警消獲報後到場，確認為一具男性屍體，經查無明顯外傷、勒痕，採集指紋確認後，為26歲葉姓男子，警方已通知家屬指認，預計今製作筆錄，報請檢察官相驗釐清死因。
警消調查，葉男陳屍地點位於大自然停車場下方的沙灘，與停車場約10多公尺的高度落差，因地形險峻，一般遊客難以抵達。
昨天下午5時許，遊客到附近珊瑚礁岩看海時，從峭壁往下看突然看到沙灘上的珊瑚礁岩疑似躺了一個人，嚇得趕緊報警。警消及海巡人員獲報後，立即前往現場，費時近2小時，才徒步將死者運回路面。
因死者身上無證件，採集指紋確認身分為26歲葉姓男子，經調閱監視器，葉男14日離家後，獨自騎車至柴山大道，今已請葉男家人指認並製作筆錄，至於為何墜崖將待檢警調查。
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