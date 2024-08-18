誤信臉書投資廣告 婦遭騙280萬…詐團一舉動她驚醒報警
黃姓婦人今年6月誤信臉書投資廣告加入LINE群組，前後面交280萬元，這個月初詐團以黃婦抽中股票要補足55萬以免違約交割，黃婦才驚覺受騙報警協處。警方受理商請黃婦誘出詐團成員，於這月5日晚上在新北市樹林區復興路逮捕陳姓車手，依法送辦，檢察官複訊聲押獲准。
據了解，黃姓婦人（歲）今年6月透過臉書一則「絜希投資股份有限公司」投資廣告訊息，她依照指示點進連結，加入一LINE投資群組。對方佯稱是鈄投資公司理財專員，以有穩賺不賠、高額獲利的投資標的為謊，騙得黃婦下載虛構的投資APP。
只見群組內「老師」每天報明牌，還營造出投資群組內成員們熱絡投資的假象，吸引黃婦從今年6月5日開始到7月23日為止前後共6次，以面交方式交付280 萬元給詐團成員。
直至這個月8月初，詐騙集團告知黃婦抽中股票，需再面交補齊55萬，否則恐會違約交割，黃婦這才驚覺有異報警協處。警方商請黃婦誘出詐團成員，於這月5日晚上8時許，在新北市樹林區復興路一家便利超商前面，當場逮捕陳姓男車手（37歲）帶回偵辦。警詢後依詐欺、洗錢防制法移送法辦，檢察官複訊聲押獲准。
樹林警分局長林國民呼籲，詐騙集團抓準民眾渴望快速獲利的心理，透過各種交友軟體、社群媒體搭訕民眾，以話術誘導民眾安裝仿冒的投資APP，製造出快速獲利假象。但天下沒有穩賺不賠的投資，任何投資行為前應保持謹慎，務必多方查證，切勿輕信「穩賺不賠」、「保證獲利」等誘惑。如遇疑似詐騙情況，可撥打165 及 110報警諮詢，避免成為下一個受害者。
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