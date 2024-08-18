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苗縣談文火車站前車禍 2轎車與機車碰撞 造橋鄉代會主席3人受傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉談文火車站旁，前天發生2輛轎車、1輛機車事故，造成造橋鄉民代表會主席陳裕福等3人受輕傷，送醫都無大礙，警方3名駕駛酒測數據都為零，車禍原因由警方調查中。

竹南警察分局8月16日下午5點多接獲報案，台1線造橋鄉談文火車站旁發生車禍，警方趕到現場，2輛轎車及1輛機車發生碰撞，現場一片凌亂，2名轎車駕駛受傷送醫，機車騎士自行就醫。

據了解，車禍發生時下雨，視線並不佳，陳裕福駕駛黑色轎車沿台1線南往北行駛，在路口左轉彎時，白色轎車沿台1線北往南行駛，在路口發生碰撞，碰撞力道導致車輛滑行，再次與路口停等的機車發生擦撞。

陳裕福頸部疼痛，意識清楚，白車駕駛28歲男子胸口疼痛,，意識清楚，兩人送醫無大礙，機車騎士27歲男子肢體擦傷，自行就醫，駕駛經警方酒測值為零，肇事原因待進一步調查釐清。

警方提醒，車輛行經路口應注意左右轉彎來車，轉彎時應禮讓直行車優先通行，尤其雨天路面濕滑，更應放慢速度小心駕駛，路口謹記慢、看、停，「慢」：接近路口，減慢速度；「 看」：擺頭左右察看，有無人車；「停」：讓斑馬線上的行人先行。牢記口訣，確保行車安全。

苗栗縣造橋鄉談文火車站旁，前天發生2輛轎車、1輛機車事故，現f場一片狼藉，3人受傷送醫無大礙。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉談文火車站旁，前天發生2輛轎車、1輛機車事故，現f場一片狼藉，3人受傷送醫無大礙。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉談文火車站旁，前天發生2輛轎車、1輛機車事故，現f場一片狼藉，3人受傷送醫無大礙。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉談文火車站旁，前天發生2輛轎車、1輛機車事故，現f場一片狼藉，3人受傷送醫無大礙。圖／民眾提供

意識 火車站 車禍

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