卡拉Ok女員工倒北屯商辦前人行道 疑爬安全梯墜10樓亡

台中市北屯區文心路四段一棟商辦大樓在昨天深夜11時許，傳出有女子倒臥在一樓人行道，消防局到場時，該女子已無生命跡象，送醫後宣告不治，警方調查，女子疑從案發地點的商辦大樓10樓頂墜落，已查出身分，是該處商辦卡拉ok的女員工，已聯絡女子家屬。據查，女子疑有債務、身體疾病，是否與死因有關，將待今檢方相驗釐清。

據查，女子年約34歲，昨天深夜11時許，被人發現倒臥在北屯區商業大樓的人行道一樓，消防隊到場時已無生命跡象，送醫不治。

女子是該棟商辦大樓內一間卡拉ok的女員工，女子疑積欠債務，案發時有上班，被同事發現墜落在人行道後趕緊聯絡警、消，但仍為時已晚，女子疑從安全梯爬上該棟大樓10樓頂樓，警方已聯絡女子家屬，報請檢察官相驗，釐清死因。