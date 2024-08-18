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三重惡火翁喪火窟 屋內堆滿資收物 影響逃生動線
新北市三重區重新路三段2樓民宅，今天凌晨1時許突然竄出惡火燒死67歲獨居男子。消防員殘火處理，發現起火戶屋內堆疊大量雜物，新北消防呼籲，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災，恐影響逃生動線。
據了解，葉姓男子（67歲）與妻育有兩女一子，與妻分居的他目前獨居新北市三重區重新路三段住宅，平常以從事資源回收工作維生。今天凌晨1時許，葉姓男子宅內2樓竄出大量火煙，由於屋內堆疊不少資源回收物，導致火勢一發不可收拾，葉姓男子來不及逃出受困火場。
新北市消防局獲報出動各式搶救車輛33車、消防員68人趕抵布水線灌救，火勢於1時23分撲滅，消防員殘火處理，於二樓臥房床上發現一動也不動的葉姓男子，現場已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。初估燃燒面積約10平方公尺，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德呼籲，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災時，恐造成火勢過大或延燒之虞。提醒民眾，5樓以下老舊公寓及建築物請務必安裝住警器，可於火災發生第一時間發揮預警動作，使民眾得以初期滅火或避難逃生，保障生命財產安全。
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