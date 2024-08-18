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三重民宅竄惡火 67歲翁逃生不及命喪火窟

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區重新路三段60巷內一棟二層樓民宅，今天凌晨1時許突然竄出大量火煙，葉姓老翁逃生不及受困火場。新北市消防局獲報出動人車趕抵，現場已全面燃燒，消防員布水線救出葉姓老翁送醫傷重不治，起火原因待查。

據了解，葉姓老翁（67歲）從事資源回收工作，葉姓老翁獨居在新北市三重區重新路三段60巷一棟2樓自宅，今天凌晨1時許葉姓老翁宅內竄出大量火煙，葉來不及逃出受困火場。

新北市消防局獲報出動個搶救車輛33車、消防員68人趕抵布水線灌救，火勢於1時23分撲滅，消防員殘火處理，於二樓臥房發現葉姓老翁，但現場已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。初估燃燒面積約10平方公尺，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

新北市三重區重新路三段60巷內一棟二層樓民宅，今天凌晨竄出惡火燒死一男，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新路三段60巷內一棟二層樓民宅，今天凌晨竄出惡火燒死一男，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新路三段60巷內一棟二層樓民宅，今天凌晨竄出惡火燒死一男，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區重新路三段60巷內一棟二層樓民宅，今天凌晨竄出惡火燒死一男，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

消防員

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