三重民宅竄惡火 67歲翁逃生不及命喪火窟

新北市三重區重新路三段60巷內一棟二層樓民宅，今天凌晨1時許突然竄出大量火煙，葉姓老翁逃生不及受困火場。新北市消防局獲報出動人車趕抵，現場已全面燃燒，消防員布水線救出葉姓老翁送醫傷重不治，起火原因待查。

據了解，葉姓老翁（67歲）從事資源回收工作，葉姓老翁獨居在新北市三重區重新路三段60巷一棟2樓自宅，今天凌晨1時許葉姓老翁宅內竄出大量火煙，葉來不及逃出受困火場。