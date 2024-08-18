新竹又爆疑似兒虐 兒童才藝班重摔男童 家長氣炸報警

新竹市東區一家兒童才藝班遭家長指控孩子送到班上參加暑期夏令營，竟然回到家「青一塊紫一塊」，一問才知道被才藝班主任「修理」，直接丟摔在教室外的騎樓，讓家長氣到報警，沒想到新竹市府教育處介入更發現，才藝班根本未立案，當場先開罰5萬元，後續還要進一步調查釐清。

新竹市府教育處回應，16日下午就接獲民代通報，指出知名才藝班有疑似兒虐事件，教育處人員前往稽查後，確認才藝班並未合法立案，因此先裁處5萬元罰鍰，後續釐清責任情節嚴重，將對業者裁處25萬元罰鍰，同時限期改善向市府申請立案，若在立案前仍持續開班授課，將持續開罰。

據了解，這家知名兒童才藝班成立已有4年時間，因位於慈雲路上，周邊不少家長都會替孩子報名才藝班學下圍棋，寒暑假學生更是爆滿，不過學費並不便宜，依課程從上千到4萬多元不等，不過仍有不少家長絡繹不絕送孩子前來下棋培養心性。

可是才藝班卻爆出老師情緒失控摔打學生，一名男童家長就發現，男童去了夏令營後，竟然出現多處瘀青，一經調閱監視器才發現，老師竟然直接把男童從教室內拖到室外騎樓，男童想起身走回教室，又被老師大力推了一把，導致男童摔飛後腦著地，當場痛到抱頭。

事發後家長氣到帶男童到醫院驗傷，並向警方報案。向才藝班要了解為何摔打男童，才藝班給出的答案是男童在班上與同學嬉戲發生糾紛，卻不聽老師制止，還拿玩具作勢要丟同學。