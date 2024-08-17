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影／台南北區3樓連棟民宅傳火警 消防員救出受困屋主
台南北區育賢街一棟3樓鋼筋混凝土連棟民宅晚間6時36分傳出火警，消防局勤務中心據報49歲唐姓男屋主受困在2樓，立即調派大批人車前往灌救，該受困屋主經勤務中心引導到陽台待救，消防人員到場後率先將他帶出火場，順利脫困，經出水搶救，火勢很快被撲滅。
據調查，屋主表示，當時正在2樓後方房間使用電熱壼煮水，不確定是否因此而起火。現場燃燒房間內雜物面積約3平方公尺，無財損不報火調。
然而，當時屋主發現起火，有初期滅火，但無法熄滅火勢，因而通報119。消防局據報後，派遣公園等分隊共計出動15車、32人趕往現場灌救。公園車組率先抵達火場，出水搶救外，同時派員將受困屋主帶出，火勢也很快獲得控制後，隨即被撲滅。
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