影／三重同一個路口凌晨重機撞小黃...下午2輛汽車又撞 8人送醫

新北市三重區新北大道、中華路口，今天凌晨才剛發生直行紅牌重機撞上對向左轉計程車，波及等紅燈的機車，造成2人受傷送醫。下午又有2輛汽車相同狀況撞上，又殃及3輛無辜機車，共8人受傷送醫。

今天凌晨0時44分，1輛計程車從新北大道左轉中華路，在路口被對向疾駛而來的杜卡迪重機撞上，計程車失控又去撞旁邊等紅燈的1輛機車，造成2名騎士1重傷、1輕傷送醫。

下午3時38分，69歲尤姓老翁駕駛賓士轎車，從新北大道未暫停查看便直接左轉中華路，在路口被對向疾駛而來由38歲陳男駕駛的休旅車撞上。休旅車失控又撞上機車待轉區的3輛機車。

賓士轎車尤姓駕駛胸部挫傷、68歲林姓女乘客與休旅車陳姓駕駛、34歲楊姓女乘客、3名機車騎士包括45歲陳男及26歲阮女、47歲施男和他的5歲女兒均四肢擦挫傷，共8人送醫。