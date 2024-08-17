4指絞碎！龜山豬肉攤女員工閃神 左掌捲入絞肉機恐截肢

桃園市龜山區某豬肉攤今天中午發生六旬女員工在處理絞肉時，閃神未注意，竟導致左手腕以下直接捲進機器內，攤商聽聞尖叫，當下緊急將機器關掉向119求助。桃市消防局第一救災救護大隊龜山分隊據報，到場將女員工連同絞肉機一起送醫，破壞機器脫困後，發現女子除大拇指外，其餘4指已碎裂恐將截肢。

119勤指中心今天中午據報，位於桃園市龜山區某豬肉攤有女員工的左手不慎遭絞肉機捲入，立刻指揮第一大隊龜山分隊派出消防車、救護車共6名救難救護人員前往救援，到場發現女員工左手受困絞肉機的範圍太大，若貿然破獲機器恐造成受困的左手掌患肢更大的傷害，於是將她連同絞肉機一起送醫。

消防局指出，救護人員將女員工送到林口長庚醫院急診室後，救難人員與急診、麻醉及整形外科等眾醫師討論、評估後，當場在急診室中利用破壞器材及工具，逐一將絞肉機的機體拆卸，耗費20分鐘才順利讓女員工的左手脫困，不過，女員工除了大拇指還完好外，其餘4指已遭絞碎無法接回，後續恐將截肢。

攤商老闆說，女員工並非新手，可能在操作絞肉機時，一時閃神或是未注意到送肉的安全距離，才會導致左手掌整個被機器捲進去，當他聽到女員工大叫時，驚覺不妙，趕緊關掉開關並趕快打119求助。