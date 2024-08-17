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高雄「海洋派對」正熱 附近船渠水域見女浮屍...右手中指戴金戒指
高雄市政府今天起在大港橋周邊水域舉辦「海洋派對」，今天下午，在高雄港第三船渠高雄流行音樂中心旁的水域，卻驚見有人溺水，消防隊打撈溺水者，發現是1名年約60歲的婦人，死因仍待調查。
今天下午2時50分，高雄市消防局據報，在高雄港第三船渠有人溺水，在水面載浮載沈，高雄港務消防隊與高雄市鼓山消防分隊，立即出動人車及救生艇趕去搶救，在遊艇碼頭將人打撈上岸，發現這名婦人已經死亡，身分待查。
據警方表示，這名婦人身上沒無身分證件，著黑色上衣、綠色外套、紅色長褲，右手中指戴1只金戒指，正查證身分。
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