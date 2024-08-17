欲花畢生積蓄...財經網紅遭詐團冒名 台中34歲女險砸572萬投資

詐團集團花招百出，近期有28萬訂閱者的財經網紅「Yale Chen」也遭冒名，台中林姓女子誤信下，以為詐團假冒的網紅推薦她投資泰國蘇美島度假村，心動下卻沒詳加查證，連對方都沒見過一面就到銀行想匯572萬元，所幸行員機警報案，警方一查斷定就是詐騙，苦勸多時替林女保住財產。

台中第五分局調查，台裔美國Youtuber和金融科技專家「Yale Chen」擁有28萬訂閱者，吸引不少對投資感興趣民眾觀看，加上具有一定知名度，卻遭詐騙集團盯上，冒用其名義創設臉書粉專等，想藉機行騙。

五分局四平派出所巡佐鄭健偉、警員陳博武8月6日接獲轄區台北富邦銀行北屯分行行員洪瑋余報案，表示有名林姓女子（34歲）打算要匯款572萬元，因金額龐大，且林女對於要匯款對象交代不清，懷疑可能又是一起詐騙案。

警方到場了解時，林女表示她在網路上看到網紅Yale Chen推薦投資泰國蘇美島渡假村，並正在尋找代管人，自己心動下就決定砸下畢生積蓄。

警方進一步詢問，才發現林女當時僅透過email和對方聯繫，連本尊都沒見過，更不用說曾赴投資標的物地點勘查，就連對方提供的也僅是一頁式簡陋合約，包括公司、投資細節都不清不楚。