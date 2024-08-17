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欲花畢生積蓄...財經網紅遭詐團冒名 台中34歲女險砸572萬投資

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

詐團集團花招百出，近期有28萬訂閱者的財經網紅「Yale Chen」也遭冒名，台中林姓女子誤信下，以為詐團假冒的網紅推薦她投資泰國蘇美島度假村，心動下卻沒詳加查證，連對方都沒見過一面就到銀行想匯572萬元，所幸行員機警報案，警方一查斷定就是詐騙，苦勸多時替林女保住財產

台中第五分局調查，台裔美國Youtuber和金融科技專家「Yale Chen」擁有28萬訂閱者，吸引不少對投資感興趣民眾觀看，加上具有一定知名度，卻遭詐騙集團盯上，冒用其名義創設臉書粉專等，想藉機行騙。

五分局四平派出所巡佐鄭健偉、警員陳博武8月6日接獲轄區台北富邦銀行北屯分行行員洪瑋余報案，表示有名林姓女子（34歲）打算要匯款572萬元，因金額龐大，且林女對於要匯款對象交代不清，懷疑可能又是一起詐騙案。

警方到場了解時，林女表示她在網路上看到網紅Yale Chen推薦投資泰國蘇美島渡假村，並正在尋找代管人，自己心動下就決定砸下畢生積蓄。

警方進一步詢問，才發現林女當時僅透過email和對方聯繫，連本尊都沒見過，更不用說曾赴投資標的物地點勘查，就連對方提供的也僅是一頁式簡陋合約，包括公司、投資細節都不清不楚。

此外，Yale Che臉書也早在7月24日就發文表示遭冒用，請民眾不要理會詐騙，但林女至8月6日仍到銀行想匯錢。警方確認林女戶頭正常，裡面572萬元都是她多年辛苦賺來的存款，苦勸多時對方才驚覺險遭詐，當下取消匯款，成功保住積蓄。

陳女（左）誤信詐團冒用財經網紅名義，差點砸572萬元投資，所幸被銀行行員、警方勸阻攔下。圖／警方提供
陳女（左）誤信詐團冒用財經網紅名義，差點砸572萬元投資，所幸被銀行行員、警方勸阻攔下。圖／警方提供
財經網紅「Yale Chen」也被詐團冒用，本尊在臉書發文提醒民眾注意。圖／警方提供
財經網紅「Yale Chen」也被詐團冒用，本尊在臉書發文提醒民眾注意。圖／警方提供

泰國 網紅 詐騙集團 財產

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