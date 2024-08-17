大浪游不回？宜蘭外澳沙灘10衝浪客海上漂 見海巡來擺手「不用救」

宜蘭頭城外澳沙灘衝浪勝地，今天中午12時許，傳出約10名衝浪客在外澳沙灘衝浪時，疑因風浪太大無法游回沙灘，救生員趕緊報案，消防局、海巡署等單位到場，所幸衝浪客漂浮了一會兒就自行游回岸邊，

海巡署第一岸巡隊指出，今天中午12時25分接到118報案，報案人是外澳沙灘的救生員，說看到約10名衝浪客疑似因浪大無法游回沙灘；岸巡隊先到場，發現確實有衝浪客漂浮海上，風浪較大小艇無法過去，由第七海巡隊出動PP-3587艦艇。

艦艇12時56分許抵達衝浪客附近，透過廣播器詢問是否需要協助，該群衝浪客擺手表示不用，慢慢朝沙灘方向游去，海巡人員看到他們確實游回後，離開恢復一般勤務。