聽新聞
test
0:00 / 0:00
大浪游不回？宜蘭外澳沙灘10衝浪客海上漂 見海巡來擺手「不用救」
宜蘭頭城外澳沙灘衝浪勝地，今天中午12時許，傳出約10名衝浪客在外澳沙灘衝浪時，疑因風浪太大無法游回沙灘，救生員趕緊報案，消防局、海巡署等單位到場，所幸衝浪客漂浮了一會兒就自行游回岸邊，
海巡署第一岸巡隊指出，今天中午12時25分接到118報案，報案人是外澳沙灘的救生員，說看到約10名衝浪客疑似因浪大無法游回沙灘；岸巡隊先到場，發現確實有衝浪客漂浮海上，風浪較大小艇無法過去，由第七海巡隊出動PP-3587艦艇。
艦艇12時56分許抵達衝浪客附近，透過廣播器詢問是否需要協助，該群衝浪客擺手表示不用，慢慢朝沙灘方向游去，海巡人員看到他們確實游回後，離開恢復一般勤務。
據了解，本次出動海巡艦艇不算是「誤報」或「謊報」，衝浪客確實有短暫無法游回的狀況。今天風浪較平常稍大，海巡署提醒下水時仍要小心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言