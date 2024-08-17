影／流浪狗受困懸崖餓多天 動物救援協會加入武陵農場成功救援

台灣愛克特動物重生救援協會今天在武陵農場展開一次緊急人道救援行動，成功解救一隻受困於懸崖峭壁的流浪狗，流浪狗落地被救回時，現場人員一陣歡呼鼓掌。

武陵農場表示，這隻狗被發現時，已經被困在險峻的懸崖上數天，無法自行脫困，生命垂危；救援協會在接獲消息後，立即組織一支由專業救援人員和武陵農場觀行組組長，和勤務班組成的團隊，前往現場展開救援行動。

救援隊員抵達現場後，面臨複雜的地形和極具挑戰性的環境，他們在確保自身安全的前提下，利用專業的登山和救援設備，小心接近受困的狗；經過數小時努力，救援隊成功將狗安全從懸崖上救出。

被救出的流浪狗隨後被立即全面健康檢查和治療，多日受困，狗經過適當的醫療護理後，恢復的情況良好。

台灣愛克特動物重生救援協會表示，這次成功的救援行動彰顯協會對動物生命的高度重視和承諾，協會強調，任何生命都應該被珍視，無論處境如何艱難，他們都會全力以赴，伸出援手。