國3南下名間路段BMW等5車連環撞 車陣回堵2公里
國道3號南下239.8K名間路段，今天上午10時半發生連環車禍。陳姓男子駕駛BMW轎車疑似未注意路況，追撞前方休旅車。後方3車也沒保持安全距離，煞車不及接連追撞，共造成5車受損，3人送醫檢查，幸好並無大礙，卻造成國道回堵2公里，經警方拖吊事故車輛，半小時後才恢復順暢。
國道7隊調查，陳姓男子今天上午駕駛BMW轎車，從國道3號南下行駛，行經239.8公里時，未注意內側車道車前狀況，撞上前方豐田休旅車，事故發生後，後方3車因未保持安全車距，來不及煞停又接連追撞，導致內側和中線車道交通受阻。
警方趕往維持交通，並封閉兩線車道排除5輛事故車，造成名間南下路段回堵2公里，半小時後車流才恢復順暢。
5輛車駕駛酒測值均為0，車上有3人車禍後感覺頭暈、挫傷，送醫後經檢查並無大礙，已自行返家，詳細事故經過及肇事原因，仍須進一步調查。國道警方提醒，國道車速快，行駛 務必專心駕駛，並保持安全車距，遇到突發路況，才能來得及應變，確保自身安全。
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