都遇愛情騙子！台中婦慘噴142萬、77歲翁淪車手喊冤

台中市6旬婦人因落入「國外骨科醫師」愛情詐騙陷阱，一個月內先後7次面交、共交付142萬元現金後，因對方再要求金援100萬現金，才驚覺被騙報警，霧峰警分局四德派出所員警與婦人聯手，揪出收款車手，沒想到，取款的車手為住新北市的77歲翁姓老翁。老翁落網後，頻頻喊冤表示，他是被網路情人詐騙才會協助收款。警詢後依違反洗錢防制法、及詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

這名6旬婦人在網路上認識一名自稱是「在國外執業的骨科醫生」男網友，男網友每天噓寒問暖，讓她陷入情網，還誤信對方「包裹遭扣留需支付關稅費用」需要金援，一個月內陸續到銀行提領142萬元現金，分7次面交給自稱「代理商」的男子，每次付錢後，男網友還要求她和「代理商」合影回傳。

詐騙集團還食髓知味，由男網友承諾返台與婦人一同生活，要先將重要包裹寄回台灣，但「包裹遭扣留需支付關稅費用」再要求金援100萬元，一樣交給代理商。婦人因一個月前後付了142萬元還沒有解決問題，還要再跟她要100萬元，驚覺不對，因此報警，警方將計就計，逮捕到面交的翁姓車手。

翁嫌落網後，頻頻喊冤表示，他也是在網路交友落入「愛情陷阱」幫忙收貨款，才會一趟又一趟，遠從新北搭高鐵南下、再轉計程車與這名婦人會合、取款。他與付款的6旬婦人不認識。

霧峰警分局分局長廖誌銘呼籲，詐騙案件層出不窮，手法屢遭新聞媒體披露，仍有不少民眾遭詐，呼籲民眾遇到可疑狀況應先撥打165或110查證。