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影／離岸風電工作外籍船員心臟病發作 台中海巡船艇載上岸送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天凌晨接獲通報，彰化鹿港西方10浬處，一艘巴拿馬籍離岸風電工作船上，一名馬來西亞籍船員因心臟不適，該船船醫表示無相關藥品，需立即就醫，海巡隊立即調派線上PP-10031艇救援，並通知救護車在碼頭待命，上岸後送往梧棲童綜合醫院救治。

今天凌晨0時5分，海巡署艦隊分署第三海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉118通報，彰化鹿港西方10浬處一艘巴拿馬籍離岸風電工作船上，一名馬來西亞籍船員因心臟不適，該船船醫表示無相關藥品，情況緊急需立即就醫。

第三海巡隊接獲通報後立即派遣線上巡防艇PP-10031艇通報海域救援，同時申請空偵吊掛救援，因傷患狀況逐漸穩定，國搜中心經評估狀況後，由海巡隊巡防艇接駁救援；抵達通報地點將傷患及一名船醫接駁至巡防艇，對傷患初步狀況檢視，經確認傷患意識清楚，狀況穩定，以最大安全航速返航，清晨3時25分返抵台中港海巡基地碼頭，由救護車送往梧棲童綜合醫院診治。

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天獲報，彰化鹿港西方10浬處一艘巴拿馬籍離岸風電工作船上一名馬來西亞籍船員，因心臟不適且該船船醫表示無相關藥品需立即就醫，海巡隊調派線上PP-10031艇救援。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署第三海巡隊今天獲報，彰化鹿港西方10浬處一艘巴拿馬籍離岸風電工作船上一名馬來西亞籍船員，因心臟不適且該船船醫表示無相關藥品需立即就醫，海巡隊調派線上PP-10031艇救援。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署第三海巡隊今天獲報，彰化鹿港西方10浬處一艘巴拿馬籍離岸風電工作船上一名馬來西亞籍船員，因心臟不適且該船船醫表示無相關藥品需立即就醫，海巡隊調派線上PP-10031艇救援。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署第三海巡隊今天獲報，彰化鹿港西方10浬處一艘巴拿馬籍離岸風電工作船上一名馬來西亞籍船員，因心臟不適且該船船醫表示無相關藥品需立即就醫，海巡隊調派線上PP-10031艇救援。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署第三海巡隊今天獲報，彰化鹿港西方10浬處一艘巴拿馬籍離岸風電工作船上一名馬來西亞籍船員，因心臟不適且該船船醫表示無相關藥品需立即就醫，海巡隊調派線上PP-10031艇救援。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署第三海巡隊今天獲報，彰化鹿港西方10浬處一艘巴拿馬籍離岸風電工作船上一名馬來西亞籍船員，因心臟不適且該船船醫表示無相關藥品需立即就醫，海巡隊調派線上PP-10031艇救援。圖／海巡署提供

巴拿馬 海巡署

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