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影／機車椅墊遭割壞控警推託 高雄警：純屬誤會

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市陳姓男子12日晚間發現停在左營區住家前的機車坐墊遭人割壞，懷疑鄰居所為報警，但警方卻要求他和對方談「勿破壞機車」，陳不滿員警處理態度，將過程貼網控訴；轄區警方指，員警有依規定受理，應為溝通上誤會，已調閱相關畫面追破壞者。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中只見一輛機車坐墊整個遭人割壞，露出內襯的海綿，當事人指控機車遭利刃割壞，已知犯人是誰，前往報警，警方卻要求他去和對方談「不要再破壞我們家的機車」。當事人不滿警方消極態度，於是將過程PO網。

左營警分局指出，31歲陳姓男子12日晚間近10點，發現停在左營區忠言路住家前的機車坐墊遭人割壞毀損，立即至新莊所報案。當時施姓員警依規定受理，並開立報案證明單給陳男。

事後該所鍾姓員警15日中午12時許至現場向商家調閱相關監視畫面，16日13時許陳男家屬至新莊所提供現場影片，鍾員協助處理，鍾當下有詢問民眾「知道該案係鄰居所為，兩邊是否有嫌隙？是否知道鄰居為何要割破坐墊」等語。

警方指出，當時陳的家屬則表示「都在上班，遇不到鄰居，也未與鄰居有嫌隙或仇恨，不知為何要割破坐墊。」等語；鍾員與陳男家屬接觸過程未有衝突，亦無提及要民眾自行和解，恐係對話內容致民眾誤解。

警方指出，目前已就該破壞機車坐墊案著手偵辦，將追查監視器鍾的涉案人身分，釐清犯案動機。

高雄市陳姓男子12日晚間發現停在左營區住家前的機車坐墊遭人割壞。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市陳姓男子12日晚間發現停在左營區住家前的機車坐墊遭人割壞。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

影片 監視器 警察 鄰居

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