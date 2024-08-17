影／大雅忠義眷村居民半夜被噪音車吵 警攔查8車都是青少年

台中市大雅區忠義里是歷史久的傳統眷村，居民習慣早睡早起，最近暑假期間居民常半夜聽到改裝車輛噪音干擾睡眠，大雅警方加強取締違規改裝車，共查獲8輛改裝排氣管機車，都是青少年所騎，警方依交通違規開罰單告，噪音車、改裝車部分函請環保局、監理站召回檢測，也通知青少年家長約束小孩。

青少年騎改裝機車在狹窄的巷弄間穿梭，震耳的噪音嚴重擾亂忠義眷村居民睡眠，老榮民透過忠義里長林義木向大雅分局反映，大雅分局規劃勤務強力執法取締噪音車，採取日夜不間斷的稽查攔檢方式，逐一將噪音車揪出，還給居民安寧的環境。

大雅分局發現，平時這些噪音車遇到警察時會試圖躲避，繞路駛離現場規避稽查，為有效打擊此類行為，大雅分局8月初接獲里長反映後，針對噪音車出沒的高峰時段，規劃封閉式的路檢盤查，在忠義里聯外主要道路設置稽查點，對疑似違規的改裝車輛仔細的檢查。

警方同步執行小區域巡邏，以警用機車在忠義里內巷道穿梭搜尋，經日夜努力，共查獲改裝排氣管機車8輛，騎士都是青少年，都已滿18歲有駕照，警方除對交通違規依法製單告發，針對噪音車、改裝車部分函請主管機關環保局、監理站召回檢測，也通知青少年家長注意約束小孩。

里長林義木和眷村居民感謝警方取締改裝車，希望能長期維護社區的安靜環境，警方表示，未來將繼續加強對噪音車的查緝，確保居民的生活品質不受噪音車干擾。

大雅分局長劉雲鵬表示，警方平日執勤時，對疑似改裝車輛都會盤查，這次行動主要在遏制改裝車輛產生的噪音破壞安寧，保障轄區居民的生活品質。