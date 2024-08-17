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警校實習生家中有失智長者感同身受 一眼看到大馬路中央婦人需協助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局義里派出所員警和實習生巡邏時，發現一名婦人走失，找到對方住處送她回家，實習生說，他家中也有失智症長輩，很能體會照顧失智患者的辛苦，這次幫忙長者回家，讓他很感動。

大甲分局義里派出所警員王裕豐、林志禹日前帶實習生邱至誠巡邏時，邱姓實習生眼尖發現一名64歲婦人汗流浹背、步履蹣跚的走在大馬路中央，他告訴一起巡邏的學長。

2名警員隨即告訴實習生說，這位長者獨自一人在大太陽底下走著，可能是失智者顯然需要幫助，實習生跟著學長下車關懷婦人身心狀況，婦人說要去拜訪朋友獨自外出，但是走到迷路，朋友沒找到，連家也回不去，身無分文，身上沒有可供識別的證件。

員警依據婦人的片段記憶與描述按圖索驥，實習生攙扶婦人坐上巡邏車後，員警開始沿著附近道路，詢問附近的民眾是否認識車上的婦人，經過找尋，終於遇到一人說認識婦人，指引員警到婦人住家的方向。

當巡邏車抵達婦人家門口時，婦人的兒子、媳婦見到母親由警方平安護送回家，又驚又喜，原本忐忑不安的心瞬間轉為喜悅笑容。

邱姓實習生表示，他家中也有失智長者，很能體會照顧失智患者的辛苦，他對失智老人很有耐心，這次有機會在學長的指導下看到婦人和家人重逢團聚的喜悅感到很開心，自己當初選擇從警就是因為喜歡幫助別人，經過次事件心中感動，更確定自己從警的決心。

大甲分局長謝建國表示，台灣已邁入高齡化的社會，失智症比率年年增加，協助失智長者回家是台中市警局長李文章「八大關懷」的重點項目之一，他建議家中若有失智長者，可配戴愛心手鍊，或在其衣物上繡上明顯的標識記號或文字。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

台中市大甲警分局義里派出所員警和實習生巡邏時，發現有長者走失，找到對方住處送她回家。圖／警方提供
台中市大甲警分局義里派出所員警和實習生巡邏時，發現有長者走失，找到對方住處送她回家。圖／警方提供

失智症 實習 患者 警察

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