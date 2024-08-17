討債反遭毒手…恆春殺人棄屍案3刀致命 3嫌手段殘暴殺人罪移送

恆春周姓男子為了討債，遭3名嫌犯殺人棄屍於山區，警方訊後今日將3人依殺人罪移送屏東地檢署偵辦。經初步相驗，死者身中3刀，其中左胸1刀、右腹2刀，傷口極深、刀刀致命，手法相當凶殘，全案進一步解剖確定。

周男8月14日晚上從駕車出門後便失聯，周妻報案後，事後警方調查發現2名尤姓及1名宋姓男子涉有重嫌，陸續將3人逮捕到案，16日中午也在滿州鄉里德山區發現死者屍體。周男是為了追討200萬元債務找3人談判，沒想到反遭毒手。

經初步相驗，死者身上有利器傷口共3刀，刀刀均足以致命，確切死因仍待解剖鑑驗報告後才能確定。警方已扣得兇嫌犯案時衣物、死者現金及手錶等證物，不過關鍵的凶刀因已丟棄溪谷中，仍未尋獲。訊後警方今日以殺人罪嫌，將3嫌移送法辦。