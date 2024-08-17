高雄男堅持在圖書館為自行車電池充電 不聽制止被送辦

高雄周姓男子昨天在圖書館，為自己的電動自行車鋰電池充電，他不聽館方制止，館方報警處理，不料，員警客氣向他示出館方「公告」，希望他配合館方充電使用規定，他卻一再稱「我不配合」，稱他沒違法，並要求不得拔掉他的電池否則要告強制罪，結果館方告他竊電，今天經警方依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，昨天下午2時30分左右，周姓男子（42歲）帶約20公分大小的電動自行車鋰電池，進高雄市立圖書館小港分館，利用館內座位的電源插座，為自己的自行車鋰電池充電。館方人員發現，告訴他館內充電規定，除了座位區貼有「除筆電外，禁止使用任何插座電源充電」，且圖書館也張貼公告，明示「除手機、平板、筆記型電腦外，無關圖書館之電子產品，請勿私自接用本館電源」。

館方人員為確保用電安全，要求周姓男子拔掉鋰電池充電器，但他不聽制止，館方只好報警處理。小港警分局員警到場，示出館方公告內容，請他配合館方規定，但他稱「我不配合」，並要求不得拔掉他的充電器，還稱自己沒違法。

後來館方依公告的附註內容，如有違反閱覽注意事項規定，經規勸不聽，情節重大者，依法報請警察機關處理。館方對周姓男子提告，警方因他涉竊電行為，逮捕他查辦，今天依竊盜罪嫌移送法辦。