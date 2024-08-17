影／「杜卡迪怪物」三重撞小黃慘斷輪 騎士全身骨折送醫

新北市三重區新北大道、中華路口「又」發生車禍，今天凌晨1輛高速直行的杜卡迪紅牌重機，撞上對向左轉計程車，26歲騎士全身多處骨折送醫。相同地點不到1年之間，至少發生4起狀況相同的事故，共13人受傷送醫。

監視器拍下車禍過程，今天凌晨0時44分左右，50歲黃姓司機駕駛計程車，綠燈時從新北大道一段打方向燈緩緩停靠在中華路口待轉，起步向前沒多久，被對向綠燈直行由26歲陳姓男子騎乘的紅牌重機，高速撞上右前門。

杜卡迪號稱機車界超跑，這輛803西西的Ducati Monster 797，新車售價將近60萬元，高速撞擊造成車頭前輪折斷，騎士騰空翻滾重摔墜地，全身多處骨折。

計程車則失控衝向路旁撞燈桿，揚起一陣白煙，並撞倒紅燈停等區1輛機車，造成38歲陳姓騎士輕微擦挫傷，另撞倒路旁停放6輛機車。2名受傷陳姓騎士均由救護車送醫，計程車司機未飲酒、沒受傷，詳細事故肇責尚待調查釐清。

據了解，台1線高架道路下方的市區平面新北大道一段、中華路口，日夜交通流量都很大。被中華路隔開的東、西向新北大道各有上、下高架道路共4個匝道，每當車流匯集到十字路口，全靠號誌燈管制直行或左右轉。

該處因為經常發生車禍，號誌、標線、標誌已經多次修改，事故還是每隔兩、三個月就會發生，型態幾乎都一模一樣是轉彎車未禮讓對向直行車先行、直行車經路口不減速未注意車前狀況，撞擊後再殃及旁邊無辜路人或等紅燈的機車。

去年10月造成5人受傷、12月2人，今年5月4人、今天又有2個人，不到1年之內至少4次車禍、共13人受傷送醫。