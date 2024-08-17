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僅200粉絲數不如別人…他恐嚇動漫祭縱火 北市刑大火速逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

國內暑假最大同人動漫活動，第43屆「開拓動漫祭系列」（FF43）下周在台北市花博爭艷館舉辦，台北市刑大上月卻接獲檢舉，有人在網路留言「等FF43那天我會帶著汽油瓶在這裡縱火，小心點」，警方不敢大意，鎖定25歲陳姓男子涉案，7月底已逮人送辦。

「開拓動漫祭系列」中，有一項活動是讓民眾創造自己的動漫人物，這些角色可以在網路吸引人氣，促進彼此的交流與進步。

警方指出，上個月有人以自己創作的動漫角色，在網路社群平台留言「等FF43那天我會帶著汽油瓶在這裡縱火，小心點」及「我買了，43個，汽油瓶，等FF那天，足夠把展覽，燒了」等言論，引起欲參加展覽的民眾恐慌，向警方檢舉。

北市刑大科技犯罪偵查隊迅速分析帳號資料，鎖定25歲陳姓犯嫌涉有重嫌，警方持搜索票到他新北市五股地區住所搜索，現場沒有發現縱火物品或器具，據了解，陳嫌因自己創作的動漫人物粉絲數不如他人，僅有200多個粉絲，一時氣憤留言，事後向警方表示相當後悔並刪除動漫角色，警方訊後依照恐嚇公眾罪嫌送辦。

第43屆「開拓動漫祭系列」（FF43）下周舉辦，有人在網路留言縱火，台北市刑大鎖定陳姓男子涉案，火速逮人。記者廖炳棋/翻攝
第43屆「開拓動漫祭系列」（FF43）下周舉辦，有人在網路留言縱火，台北市刑大鎖定陳姓男子涉案，火速逮人。記者廖炳棋/翻攝
第43屆「開拓動漫祭系列」（FF43）下周舉辦，有人在網路留言縱火，台北市刑大鎖定陳姓男子涉案，火速逮人。記者廖炳棋/翻攝
第43屆「開拓動漫祭系列」（FF43）下周舉辦，有人在網路留言縱火，台北市刑大鎖定陳姓男子涉案，火速逮人。記者廖炳棋/翻攝

網路 縱火

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