嘉義縣太保市2車路口猛撞…轎車噴飛撞上護欄 2人急送醫
嘉義縣太保市台18線與春珠麻寮路今早8點多有兩輛轎車在路口相撞，衝擊力道相當猛烈，黑車打滑逆向停在車道上，車頭及擋風玻璃破損，銀色轎車逕直衝向路旁護欄，車頭全毀，地上都是掉落的零件碎片，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
據了解，黑色轎車在台18線由東往西行駛，行經春珠麻寮路路口時，與由北往南的銀色轎車交撞上，兩車相撞力道猛烈，黑車打滑旋轉180度，車頭及擋風玻璃破損，銀色轎車徑直衝向路旁護欄，車頭全毀，地上都是掉落的零件碎片。
嘉義縣消防局表示，抵達現場發現有2輛轎車相撞，傷者為20歲男性、40歲男性，身體部分多處擦挫傷，意識清楚，由救護人員給予緊急處理後，救護車分別送往長庚醫院及嘉義榮民總醫院。
警方表示，台18線與春珠麻寮路車流量大，就且路口距離較長，將調閱相關影像，釐清詳細事故原因，提醒民眾行經路口時應減速慢行，並隨時注意道路路況，以維護自身及其他人用路安全。
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