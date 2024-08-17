農曆七月怪談！通霄嶺頂土地公遭竊後丟棄 小偷掰「神明指示」
七月怪談！苗栗縣通霄鎮新埔里嶺頂福神祠的土地公神像莫名遭竊，昨近午警方獲報後調閱監視器以車追人，時隔6小時便將來自新竹的李姓犯嫌查緝到案，並尋回被棄置在廟外垃圾袋的神像；由於李嫌供稱是「神明指示」犯案動機成謎，全案警方依竊盜罪嫌偵辦調查中。
昨警方受理報案後，立即前往案發現場採證並調閱廟方監視器發現，昨上午9點40分左右，有一男子在廟前徘徊，三進三出廟內，最後才徒手將土地公神像拎走；隨後警方擴大調閱各路口監視器，鎖定犯嫌騎乘機車沿台1線一路往北逃逸，昨傍晚5點在新竹地區查獲42歲李姓嫌犯，並將他帶調查。
李男向警方供稱，神明指示他去偷神像，才從新竹騎機車南下，騎一騎就騎到這處土地公，將土地公拿走後，又丟棄在附近涼亭的大黑色垃圾袋裡。警方根據李嫌供詞，前往搜尋也順利找到被丟棄的土地公。
據了解，李嫌工作正常，無前科也無精神就醫紀錄，為何會遠從新竹騎機車到苗栗偷神像，卻又將土地公神像丟棄，動機實在令人不解，其口中的「神明」指示，又是哪位神尊或是鬼怪？他也說不清楚，再添一樁七月怪談。
警方表示，全案訊後今天將依竊盜罪將李嫌移送苗栗地檢署偵辦，並呼籲民眾如發現可疑犯罪，務必向警方報案，警方絕對依法積極偵辦，以保障民眾生命及財產安全。
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