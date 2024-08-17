影／馬來西亞籍男子來台想當詐團車手賺高薪 第一天就被逮

一名馬來西亞籍男子透過朋友介紹來台灣，想短期賺高薪，到台中市當車手要取款，被埋伏員警逮捕，警方逮人才知車手是馬來西亞籍，他來台才一天，被依詐欺罪嫌移送法辦。

台中市警局東勢分局員警接獲線報，有詐騙集團至東勢分局轄區行騙，經檢視相關資料找到潛在被害人，他已準備560萬要購買未上市股票，詐團為求真實，派遣業務專員親自取款，警方及時阻攔，待車手取款時一舉逮捕歸案。

警方發現該詐騙集團在網路上假冒知名財經Youtuber「柴鼠」騙被害人加入投資群組，透過群組內的暗樁佯裝投資績效卓越、獲利無數，誘使被害人上鉤，假冒投資公司向被害人謊稱販售即將上市的庫藏股票，透過APP軟體吸引投資人儲值後下單，短期內獲利高達100%。