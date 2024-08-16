他花13K買偽造車牌爽爽開 AI巡防系統逮到又吃官司

家住桃園大溪的張姓男子因故汽車車牌遭吊銷，今年初為了能上班方便，於是在LINE社群中斥資1萬3000元購置一對偽造車牌懸掛上路，詎料，今天上午開車返家途中，遭桃園市八德警分局以AI巡防系統辨識發現是假牌，當場攔下查獲，警詢後依行使偽造特種文書罪移送法辦。

八德分局表示，27歲張男因為汽車牌照遭吊銷，於是透過LINE群組詢問購買假車牌懸掛上路，八德派出所員警日前透過AI巡防系統，鎖定了疑似懸掛偽造車牌車輛，今天上午前往車輛出沒地點，發現張男駕著假車牌返家途中予以攔查。

張男供稱，今年1月透過LINE群組詢問，得知有名羅姓男子在販賣假車牌，隨即提供車型給對方，並以新台幣1萬3000元的價格購得偽造車牌，自從懸掛假車牌上路後，他都一直很小心，沒想到今天會遭警方查獲。